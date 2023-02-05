بأي مرض نادر توفي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في دبي

ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى في دبي عن عمر يناهز 80 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض نادر هو الداء النشواني.

وبرويز مشرف سياسي باكستاني وضابط متقاعد برتبة فريق أول شغل منصب رئيس باكستان العاشر عقب الاستيلاء العسكري الناجح على الحكومة الفيدرالية في عام 1999.

شغل مشرف منصب الرئاسة خلال الفترة الممتدة من عام 2001 حتى عام 2008 عندما قدم استقالته تجنباً لعزله عن منصبه.

وذكرت تقارير طبية أن برويز مشرف توفي بسبب الداء النشواني، وهو مرض نادر ناجم عن بروتين غير طبيعي يسمى اميلويد يتراكم في الأنسجة والأعضاء ويؤدي إلى الوفاة.

ومن الأعضاء التي قد تتأثر به القلب والكلى والكبد والطحال والجهاز العصبي والسبيل الهضمي.

وتتزامن بعض أنواع الداء النشواني مع أمراض أخرى. وقد تتحسن هذه الأنواع عند علاج الأمراض الأخرى. وقد تؤدي بعض أنواع الداء النشواني إلى فشل العضو بشكل يهدد الحياة.

وطرق علاجها تشمل العلاج الكيميائي بأدوية قوية تُستخدَم في علاج السرطان. ويمكن لأنواع أخرى من الأدوية أن تقلل إنتاج الأميلويد وأن تسيطر على الأعراض. وقد تكون زراعة الأعضاء أو الخلايا الجذعية خيارًا مفيدًا لبعض الأشخاص.

أنواع الداء النشواني

هناك عدة أنواع مختلفة من الداء النشواني، بعضها وراثي، وبعضها الآخر ناتج عن عوامل خارجية، مثل الأمراض الالتهابية أو الديلزة (غسيل الكلى) طويل الأمد. والكثير من هذه الأنواع يؤثر في أعضاء متعددة. بينما تؤثر أنواع أخرى في جزء واحد فقط من الجسم.

من أنواع الداء النشواني ما يلي:

الداء النشواني خفيف السلسلة (الداء النشواني خفيف السلسلة للغلوبولين المناعي). أكثر أنواع الداء النشواني شيوعًا في الدول المتقدمة. ويُطلق عليه أيضًا اسم الداء النشواني الأولي. ويصيب عادة القلب والكليتين والكبد والأعصاب.

أكثر أنواع الداء النشواني شيوعًا في الدول المتقدمة. ويُطلق عليه أيضًا اسم الداء النشواني الأولي. ويصيب عادة القلب والكليتين والكبد والأعصاب. الداء النشواني ذاتي المناعة. يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم الداء النشواني الثانوي. ويحدث عادة بسبب مرض التهابي، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. ويصيب غالبًا الكليتين والكبد والطحال.

يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم الداء النشواني الثانوي. ويحدث عادة بسبب مرض التهابي، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. ويصيب غالبًا الكليتين والكبد والطحال. الداء النشواني الوراثي (الداء النشواني العائلي). غالبًا ما يؤثر هذا الاضطراب الوراثي على الأعصاب والقلب والكلى. ويحدث هذا بشكل شائع عندما يكون البروتين الذي يصنعه الكبد غير طبيعي. ويسمى هذا البروتين ترانسثيراتين.

غالبًا ما يؤثر هذا الاضطراب الوراثي على الأعصاب والقلب والكلى. ويحدث هذا بشكل شائع عندما يكون البروتين الذي يصنعه الكبد غير طبيعي. ويسمى هذا البروتين ترانسثيراتين. الداء النشواني من النوع البري. يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم الداء النشواني المجموعي الشيخوخي. ويحدث عندما يكون الترانسثيراتين الذي ينتجه الكبد طبيعيًا لكنه يسبب الداء النشواني لأسباب غير معروفة. ويصيب الداء النشواني من النوع البري بنسبة أكبر الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وغالبًا ما يستهدف القلب. ويمكن أن يسبب أيضًا متلازمة النفق الرسغي.

يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم الداء النشواني المجموعي الشيخوخي. ويحدث عندما يكون الترانسثيراتين الذي ينتجه الكبد طبيعيًا لكنه يسبب الداء النشواني لأسباب غير معروفة. ويصيب الداء النشواني من النوع البري بنسبة أكبر الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وغالبًا ما يستهدف القلب. ويمكن أن يسبب أيضًا متلازمة النفق الرسغي. الداء النشواني الموضعي. غالبًا ما تتوفر توقعات أفضل بشأن سير المرض لهذا النوع من الداء النشواني مقارنة بالأنواع التي تؤثر على أجهزة أعضاء متعددة. تشمل المواقع المعتادة للداء النشواني الموضعي المثانة أو الجلد أو الحلق أو الرئتين. ومن المهم تشخيص الحالة بشكل صحيح حتى يمكن تجنب الوسائل العلاجية التي تؤثر في الجسم بأكمله.