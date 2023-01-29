امرأة شهدت عملية القدس: مر خيري علقم من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء

أكدت شاهدة عيان إسرائيلية أن الفلسطيني خيري موسى علقم منفذ عملية القدس -التي راح ضحيتها نحو 8 مستوطنين إسرائيليين و10 جرحى- مر من أمامها دون أن يؤذيها لأنه “لا يقتل نساء”.

وقالت الشاهدة للقناة 11 العبرية، بحسب موقع روسيا اليوم، إنها توسلت إلى منفذ عملية النبي يعقوب في القدس المحتلة ألا يقتلها حين اقترب منها، فقال لها إنه لا يقتل النساء، وأكمل طريقه.

وأعلنت شرطة الاحتلال إن خيري وصل عند الساعة الثامنة والربع من مساء الجمعة إلى كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب في القدس، وفتح النار على المستوطنين هناك، وحاول الانسحاب عبر مركبته، لكن الشرطة وصلت إلى المكان واشتبكت معه حتى رمقه الأخير.

وأضافت في بيانها أن خيري علقم تصرف بمفرده وعرف المكان وخطط للهجوم مسبقاً.

وكان آخر ما نشره الشهيد خيري على حسابه في فيسبوك نعي للشهيد محمد علي الذي استشهد برصاص الاحتلال يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع هدم بيت الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة، كما كان لافتاً أن معظم صوره الشخصية من داخل المسجد الأقصى، وحين احتفل بذكرى مولده يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قال “اللهم اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا”.

وهذه أعنف عملية فلسطينية من نوعها ضد الإسرائيليين في منطقة القدس منذ العام 2008. وجاءت في أعقاب عملية إسرائيلية دموية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة قتل فيها 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة. وكانت تلك أكثر العمليات الإسرائيلية دموية ضد الفلسطينيين في الضفة منذ سنوات.