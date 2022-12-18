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اليوم الوطني القطري: تعرف على الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس الدولة وموحدها

في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام تحتفل دولة قطر باليوم الوطني لتأسيس الدولة على يدي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي قام بتوحيد البلاد.
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في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام تحتفل دولة قطر باليوم الوطني لتأسيس الدولة على يدي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي قام بتوحيد البلاد.

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باني الدولة

يقول موقع الديوان الأميري لدولة قطر إن الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هو:

  • مؤسس قطر وبانيها، كان قائدا عسكريا وقاضيا مفتيا، كما كان فارسا شاعرا
  • ولد في عام 1827، ونشأ في “فويرط” بالشمال الشرقي لقطر
  • وفي عام 1876  تولى إدارة الحكم في قطر إلى جانب والده الذي تقدمت به السن
  • وفي 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 خلف والده في الحكم، بتأييد شعب قطر
  • فتمكن من تثبيت دعائم الحكم الوطني بزعامة آل ثاني
  • وفي السنوات الأولى من حكمه وجه الشيخ جاسم جهوده إلى توحيد أهل قطر بتعميق الانتماء الوطني والتأكيد على أهمية التلاحم والتآلف بين مكونات الشعب

التعليم والبناء

أولى الشيخ جاسم اهتماما بالغا بالتعليم، فأنشأ الكتاتيب وجلب الفقهاء، وقام بإعمار المساجد، وكان يلقي الدروس ويفتي ويقضي بين الناس. واهتم بتطوير الموانئ البحرية وبناء السفن وتعزيز تجارة اللؤلؤ. وكان الشيخ جاسم نصيرا قويا للخلافة الإسلامية ومن أكثر الزعماء دفاعا عنها، لكن إصرار العثمانيين على التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لقطر، ورفض الشيخ لأي مساس بمصالح البلاد وأهلها، أدى في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية انتهت بانتصار حاسم للشيخ جاسم في معركة الوجبة الشهيرة عام 1893.

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