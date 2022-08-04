الوطنية للبناء والتسويق تجدد تسهيلات مع بنك الرياض بـ 45 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع بنك الرياض بقيمة 45 مليون ريال سعودي لمدة سنة، وهو تمويل تورق لغرض تمويل رأس المال العامل وتعزيز نشاط الشركة بشروط المنح نفسها ومقابل سند لأمر.

وتستهدف التسهيلات الإئتمانية تنويع مصادر دخل الشركة، وتم تعديل مدة التمويل من 90 يوماً إلى 180 يوماً، كما تم تجديد وإبقاء حد التسهيلات قصيرة الاجل لتمويل راس المال العامل بالقيمة نفسها وهي 30 مليون ريال، وتم إلغاء حد تمويل مسير الرواتب وحد منتجات الخزينة بمبلغ 5 ملايين ريال.