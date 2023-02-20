الهيئة العامة للغذاء في السعودية تنصح بتناول الفقع أو الكمأة خلال 10 أيام

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية اليوم، أنه يفضل استخدام “الفقع “خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته, مشددةً على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

استخدام "الفقع" يكون خلال 10 أيام من استخراجه، لأن حفظه لفترة أطول بالأساليب المعتادة يفقده قوامه ونكهته.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/GBDNigTPoo — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 19, 2023



وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته “الكمأة”، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وبيّنت أن من فوائد “الفقع” احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.