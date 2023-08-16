النصر يسعى لضم حارس ليفربول أليسون بيكر

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نادي النصر السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنكليزي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن النصريفكر بضم بيكر إلى زميله السابق في ليفربول، المهاجم السنغالي ساديو ماني، القادم من بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب الصحيفة فقد رصد النصر راتبًا فلكيًا للتعاقد مع بيكر، غير أن منصّة “أنفيلد ووتش” المقرّبة من ليفربول، زعمت أنها حصلت على معلومات تفيد بأن بيكر لا يرغب في مغادرة الريدز تحت أي ظرف.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، ظهر بيكر في 232 مباراة بكل البطولات، وأسهم بفضل تصدياته المميزة في حصد النادي لـ6 ألقاب، أبرزها الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020، وهو أول لقب للدوري منذ 3 عقود، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2019.

جدير بالذكر أن ليفربول فقد 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي (2023) لصالح أندية سعودية؛ وهم متوسط الميدان البرازيلي فابينيو إلى الاتحاد، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو إلى الأهلي، والقائد جوردان هندرسون إلى الاتفاق.

ويرتبط بيكر بعقد مع الريدز حتى 2027، وكان انتقل إلى الفريق من روما الإيطالي صيف 2018 مقابل 63 مليون يورو.