فادي طنّوس by فادي طنّوس

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النجم سهيل يبشر بانقضاء القيظ

فادي طنّوس by فادي طنّوس

قالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن جمعية الإمارات للفلك رصت فجر الأربعاء طلوع نجم ” سهيل ” في الدولة فوق الأفق الجنوبي الشرقي في المناطق الجنوبية من الدولة حيث تستبشر العرب بظهوره الذي يكون علامة على انقضاء القيظ و بدء تحسن الأجواء وبداية الموسم الزراعي ونمو العشب.

ولفت إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إلى أن وجود النجم سهيل يستمر فوق الأفق خلال الليل إلى نهاية نيسان/أبريل ومع طلوع النجم سهيل يبدأ موسم الصفرية أو لصفري كما ينطق محلياً ففي بداية طلوعه تكون 40 يوماً لا يستقر الجو فيها على حرارة أو اعتدال ثم تستقر الأجواء المعتدلة فيما يدخل الشتاء بعد طلوع سهيل بقرابة 100 يوم .

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