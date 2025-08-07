الموافقة على علاج للعين بقطرة للتخلص من النظارة الطبية بقطرة يومية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على قطرات للعين باسم فيز VIZZ لتُحسّن الرؤية عن قرب دون الحاجة إلى نظارات. وتزعم الشركة أن هذه القطرات الجديدة تضمن رؤية أوضح لمدة تصل إلى 10 ساعات دون الحاجة إلى نظارات. يستخدم هذا العلاج مادة الأسيكليدين لتحسين الرؤية عن قرب لدى البالغين الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، والذي يُصيب أكثر من 100 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها. وستكون هذه القطرات متاحة خلال ثلاثة أشهر. تُعرف هذه القطرات باسم VIZZ، من شركة الأدوية LENZ، وهي محلول عيني يحتوي على الأسيكليدين، ويُعالج بفعالية طول النظر الشيخوخي لدى البالغين. تُخفف هذه القطرات، التي تُستخدم مرة واحدة يوميًا، من ضبابية الرؤية عن قرب لمدة تصل إلى 10 ساعات.

إيف شيميلبينينك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة LENZ Therapeutics: “تُمثل موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على VIZZ لحظة فارقة لشركة LENZ، وتُمثل تحسنًا جذريًا في خيارات العلاج المتاحة لـ 128 مليون بالغ يُعانون من ضعف الرؤية القريبة في الولايات المتحدة”. وأضاف: “هذا الإنجاز الهام هو ثمرة التزام وتعاون كبيرين من فريق LENZ وشركائنا، وتفاني باحثينا السريريين، ومساهمات مئات المشاركين في تجاربنا السريرية.” يعمل علاج VIZZ عن طريق تقليص حدقة العين باستخدام الأسيكليدين. يُحدث هذا تأثيرًا يُشبه تضييق عدسة الكاميرا، مما يُساعد على تركيز الأشياء القريبة بشكل أوضح. على عكس قطرات العين القديمة، لا تُؤثر هذه القطرة بشكل كبير على عضلات تركيز العين، لذا فهي لا تُشوّش الرؤية البعيدة أو تُسبب متاعب أخرى بالنظر. تُحسّن هذه القطرات الرؤية لمدة تصل إلى 10 ساعات، دون الحاجة إلى نظارات، والأهم من ذلك، دون الآثار الجانبية للعلاجات القديمة. تأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد ثلاث دراسات عشوائية مُحكمة من المرحلة الثانية، شملت مئات المشاركين. وقد كان تحمل العلاج جيداً، ولم تُلاحظ أي آثار جانبية خطيرة خلال أكثر من 30,000 يوم علاج في جميع التجارب الثلاث. تأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بناءً على بيانات التجارب التي قدمتها شركة الأدوية، لذا تجدر الإشارة إلى أن التقارير المنشورة والمُحكَّمة لم تُنشر بعد. غالبًا ما تُنشر المنشورات المُحكَّمة بعد الموافقات التنظيمية، لا قبلها، وهو أمر شائع في مجال طب العيون والأمراض الجلدية. ومع ذلك، يُمكن الاطلاع على بيانات وإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) هنا.