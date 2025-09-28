الموافقة على علاج بالفم لسرطان الثدي بكلفة 22 ألف دولار لجرعة لـ28 يوماً

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن موافقتها على لدواء “إملونسترانت”، الذي تُسوّقه شركة إيلي ليلي تحت اسم “إنلوريو” (Inluriyo). يُعد هذا العلاج المبتكر علاجًا مُوجّهًا للبالغين المصابين بسرطان الثدي المتقدم أو النقيلي الذين يحملون طفرات في مستقبلات الإستروجين 1 (ESR1)، وهي طفرة معروفة بصعوبة علاجها ومقاومتها للعلاجات الهرمونية التقليدية. تُمثل الموافقة، التي أُعلنت في 25 سبتمبر 2025، خطوة عملاقة نحو الطب الدقيق في مجال الأورام. فسرطان الثدي النقيلي الذي يحمل طفرة ESR1 يواجه تحديات علاجية قاسية، حيث تُحوّل هذه الطفرات مستقبلات الإستروجين إلى محفزات مفرطة النشاط لنمو الخلايا السرطانية. يعمل دواء إنلوريو بآلية فعالة تختلف عن العلاجات السابقة؛ حيث يرتبط مباشرة بمستقبلات الإستروجين غير الطبيعية ويحجب نشاطها ويُفككها، مما يُبطئ أو يُوقف تطور المرض. هذه الآلية تستهدف بشكل خاص المقاومة العلاجية التي تظهر عادة لدى المرضى الذين عولجوا سابقًا بعلاجات الغدد الصماء، مما يجعله خيارًا محوريًا للمرضى في المراحل المتأخرة. استند قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على بيانات قوية من تجربة سريرية للمرحلة الثالثة شملت 874 مريضًا. أظهرت النتائج تفوقًا واضحًا للمرضى الذين يعانون من طفرات ESR1 والذين عُولجوا بـ “إملونسترانت”، حيث حققوا متوسط بقاء على قيد الحياة دون تطور المرض بلغ 5.5 أشهر، مقارنة بـ 3.8 أشهر في النظام العلاجي البديل. وفي هذا السياق، أكد الدكتور كومال جهافري، الباحث الرئيسي في التجربة من مركز ميموريال سلون كيترينج، أن هذه المكاسب، حتى لو بدت متواضعة، تُترجم إلى فوائد ملموسة في جودة حياة المريض وتخطيط العلاج في مراحل المرض المتقدمة. إحدى المزايا الرئيسية لدواء إنلوريو هي سهولة تناوله؛ فبخلاف العديد من علاجات الأورام التي تتطلب الحقن الوريدي في المراكز الطبية، يُمكن للمرضى تناول إنلوريو كقرصين يوميًا (بتركيز 200 مليغرام) في المنزل. هذه الراحة الفموية تُخفف بشكل كبير من الأعباء اللوجستية والنفسية المرتبطة بالعلاج. على الرغم من الفعالية، أشارت شركة إيلي ليلي إلى أن السعر المُدرج للدواء هو 22,500 دولار أمريكي لجرعة تكفي 28 يومًا، مما قد يُشكل تحديًا ماليًا. كما يتضمن العلاج تحذيرات بشأن آثار جانبية محتملة شملت ألمًا في البطن، وفي حالات نادرة سكتة قلبية، بالإضافة إلى تحذير بشأن خطر إصابة الجنين في حال تناوله أثناء الحمل. وتُشدد هذه التحذيرات على ضرورة المراقبة اللصيقة للمريض والاختيار الدقيق من قِبل أطباء الأورام. يُشير محللو الصناعة إلى أن هذه الموافقة تُرسي أساسًا متينًا لشركة إيلي ليلي في مجال الطب الدقيق وتُعزز مكانتها في سوق الأورام، بينما يُبشّر “إنلوريو” بعهد جديد من الأمل والخيارات العلاجية الأكثر سهولة للمرضى في رحلتهم الشاقة مع سرطان الثدي.

