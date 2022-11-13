سيقلص استثماراته في “تويتر” وميتا الشركة المالكة لـ “فيسبوك”: الملياردير المصري محمد منصور يتوجه لمشروعات الاقتصاد الأخضر

أعلن المستثمر الملياردير المصري محمد منصور البالغ من العمر 74 عامًا، أنه سيقلص استثماراته من شركات تقنية أمريكية مثل تويتر وفيسبوك وميتا وسبوتيفاي ليركز على الاستثمار في السيارات الكهربائية وبناء مصنع في مصر لتعزيز مشاركته في المشاريع الخضراء، مثل تصنيع سيارات كهربائية في بلده مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

خطط طموحة

يهدف منصور إلى أن تكون 10٪ من جميع استثماراته مركزة على البيئة، ارتفاعا من 2٪ حاليا.

يمتلك بالفعل حصة في أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا ولديه مصالح في توربينات الرياح في المملكة المتحدة.

إنتاج 15 ألف سيارة كهربائية في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال شركته المنصور للسيارات، التي لديها شراكة طويلة الأمد مع شركة جنرال موتورز.

كما ينوي منصور ، الذي تقدر ثروة عائلته بـ 6.8 مليار دولار، استيراد وتسويق خمسة طرازات من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025.

ويؤكد منصور، في مقابلة في شرم الشيخ ، خلال قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ COP27، أن المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال إن خبرته التي تصل إلى 50 عامًا في قطاع السيارات ستساعده على تحديد ما يمكن تسويقه. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العقد الراهن، سيكون هناك أكثر من 77 مليون سيارة كهربائية ركاب على الطريق على مستوى العالم ، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

السيارات الكهربائية في بداية مشوارها في مصر

لا يزال استخدام السيارات الكهربائية في مصر، التي يقطنها حوالي 104 ملايين شخص، محدودًا للغاية. وقدر مسؤول حكومي العام الماضي أن بضع مئات فقط من المركبات تجوب الشوارع المزدحمة. ولكن هناك علامات على حدوث تغيير، مع وجود خطط مدعومة من الدولة لبناء سيارات بأسعار معقولة وفتح شبكة من محطات الشحن.

شركات مجموعة منصور

كان منصور يدير مجموعة شركات العائلة، التي نشأت كمصّدر للقطن في عام 1952 ، منذ وفاة والده قبل 46 عامًا.

تنوعت منذ ذلك الحين في مجالات العقارات والخدمات الغذائية والتصنيع ، بما في ذلك امتلاك واحدة من أكبر وكلاء كاتربيلر لمعدات البناء في العالم والامتياز لجميع مطاعم ماكدونالدز في مصر.

تدير العائلة استثماراتها من خلال مكتب العائلة في لندن في قطاعات تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات وتكنولوجيا الاتصالات.

تصدر قطاع التكنولوجيا استثمارات المجموعة وكانت مصدر نمو ثرواتها.

استثمر منصور في الشركات العملاقة مثل Airbnb. و Snowflake و Spotify.

يدير منصور استثمارات التكنولوجيا من خلال شركة رأس المال الاستثماري 1984 Ventures ومقرها سان فرانسيسكو ، والتي ساعد في تأسيسها في عام 2017.

توقيت مناسب للتخلص من أسهم شركات التكنولوجيا

المبيعات كانت جزءًا من جهد أوسع على مدار العامين الماضيين لتقليص منصور من أسهمه في شركات التكنولوجيا، وللحصول على السيولة الكافية لتعزيز أو لبدء مشاريع جديد.

ويهتم بمنصور بتعزيز مفهوم “الاقتصاد الأخضر” لمواكبة الجهد العالمي لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون، إذ تعمل شركة بالم هيلز، إحدى شركات عائلته، على تطوير مشروع إسكان على قطعة أرض مساحتها 3000 فدان (1214 هكتار) غرب القاهرة والتي ستستوعب 250 ألف نسمة عند الانتهاء.

ومن المقرر أن تكون أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم بناؤها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقال منصور: “إذا لم نشارك في تلك الجهود (لمواجهة التغير المناخي)، أعتقد أن الأجيال التالية ستدفع الثمن”.