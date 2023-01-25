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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المركز السعودي للأعمال يرد على الكل يدري إلا أنت بـ الكل يدري حتى أنت

المركز السعودي للأعمال يطلق حملة إعلانية طريفة تتناول أصحاب الشركات ورجال الأعمال في السعودية

المركز السعودي للأعمال يستغل الإعلان التشويقي الغامض (الكل يدري إلا أنت) المنتشر المملكة ويطلق حملة تسويقية بعنوان (الكل يدري وحتى أنت)

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المركز السعودي للأعمال يرد على الكل يدري إلا أنت بـ الكل يدري حتى أنت
المركز السعودي للأعمال يطلق حملة إعلانية طريفة بعنوان الكل يدري حتى أنت

استغل المركز السعودي للأعمال الإعلان التشويقي الغامض (الكل يدري إلا أنت) المنتشر في شوارع المملكة ووسائل التواصل الاجتماعي وأطلق حملة تسويقية بعنوان (الكل يدري وحتى أنت).

وملأت عبارة (الكل يدري إلا أنت) اللوحات الإعلانية كثير من الشوارع الرئيسة في السعودية، حيث اقتصرت على عبارة الإعلان نفسها دون تفاصيل إضافية أو إجابات عن تساؤلات الإعلان، ليبقى الإعلان مبهماً لدى معظم الموطنين والمقيمين على حد سواء.

ويبدو أن المركز السعودي للأعمال جاءته فكرة حملته وعبارتها الطريفة (الكل يدري حتى أنت) مستغلاً انتشار الإعلان الغامض (الكل يدري إلا أنت).

وبالعودة إلى حملة المركز السعودي للأعمال فإن الإعلان -وهو عبارة عن مقطع فيديو شاهده الملايين- يتناول أصحاب الشركات ورجال الأعمال في المملكة ويحثهم على التسجيل الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال التي تقدم مجموعة خدمات متنوعة للأعضاء المسجلين بهدف تخليص جميع إجراءات أعمالهم الاقتصادية عن طريق المركز أو منصته الإلكترونية.

والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو مركز حكومي صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل/نيسان 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أحد المبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يوحد إجراءات الأعمال ويغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، إذ يجمع تراخيصها في بوابة واحدة.

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