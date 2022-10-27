المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يدعم 14 قطاعاً

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر منصة الأعمال الإلكترونية 68 دليلاً إرشادياً تغطي 14 قطاعاً اقتصادياً، بهدف تعزيز بيئة الأعمال من خلال توضيح جميع إجراءات التراخيص التشغيلية الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، انطلاقاً من إصدار السجل التجاري، والمدة الزمنية التي تستغرقها، والتفاصيل المالية، وغيرها من الخطوات التوضيحية.

وتغطي الأدلة الإرشادية 14 قطاعاً اقتصادياً منها: قطاع التعليم والصحة والصناعة والإعلام، وتساعد هذه الأدلة أصحاب الأعمال في تحديد خطوات بدء أنشطتهم مع توضيح وشرح لجميع التفاصيل المتعلقة بها.

وتتعدد أدوار المركز في تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال، من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات، ومراجعة شروط ومتطلبات إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.

ويعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني المتمثلة في تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى أن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية نفذ منذ تأسيسه في آذار / مارس 2020، أكثر من 480 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال عبر منصة “الأعمال”، وفروعه الـ 12 المنتشرة في 10 مدن حول المملكة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 390 ألف عميل.

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