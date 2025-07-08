المركزي السعودي يدشن منصة مدفوعات إلكترونية جديدة

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إطلاق واجهة جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. تُمكن هذه الواجهة مقدمي الخدمات من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط مع نظام “مدى”. كما توفر خدمة التسجيل المركزي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطبق تقنيات متقدمة مثل ترميز بطاقات الدفع لتعزيز الأمان. وتهدف أيضًا إلى تحقيق التكامل بين نظام “مدى” وشبكات الدفع العالمية لتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين. يُعد هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية “ساما” لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوفير حلول آمنة وسلسة تحسن تجربة المستهلكين والمتاجر، وتدعم نمو الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية الحيوي، وتسهم في رقمنة المدفوعات، وتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية في #المملكة..#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية؛ بهدف تمكين مقدمي الخدمات من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع… pic.twitter.com/QEX2IwvWQI — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) July 7, 2025