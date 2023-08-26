الكويت، من يتدخل للتأثير في التحقيق مع الفاشينيستا؟

تواصل أجهزة الأمن التحقيقات مع «الفاشينيستا» الكويتية فاطمة المؤمن التي تسببت بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة مرافقيهما بإصابات خطيرة، أبلغت مصادر أمنية «القبس» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في هذه القضية.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات في هذا الحادث الذي وقع فجر الخميس بين سيارتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة، كشفت عن أن «الفاشينيستا» تسببت فيه لتجاوزها الإشارة الحمراء.

وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، «وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر»، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات.

وفاة مواطنين اثنين بحادث اصطدام بين سيارتهما و«فاشينيستا» وإصابة اثنين آخرين معهما ونقلهما للمستشفى ورفع الجثتين وحجز الفاشنيستا. pic.twitter.com/GbhTYgdmol — المجلس (@Almajlliss) August 24, 2023

وقالت المصادر لـ«القبس»: إن غرفة عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروع تمثل في تصادم مركبتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة بسبب تجاوز إحدى المركبتين للاشارة الضوئية الحمراء.

وأضافت المصادر: «إنه وفور تلقي البلاغ توجه رجال النجدة والمرور والإسعاف إلى الموقع، وتبين أن السيارة المتضررة بداخلها 4 مواطنين حيث لقي السائق ومرافقة مصرعهما على الفور متأثرين بالإصابات البليغة التي لحقت بهما، وأصيب اثنان آخران كانا في المقاعد الخلفية، وجرى انتشالهما من داخل المركبة، ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالخطرة».

وأوضحت المصادر إنه «جرى استدعاء وكيل النائب العام ورجال الأدلة الجنائية، وتم رفع الجثتين من الموقع، وإحالتهما إلى إدارة الطب الشرعي، ورفع المركبة المتضررة، وتسهيل حركة السير».

ولفتت إلى أنه جرى حجز المتهمة في المخفر ووجهت إليها عدة تهم منها: «القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب وأي ملابسات تحيط بالحادث المروري المروع».