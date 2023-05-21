الكويت تفكك إحدى وزاراتها

أكدت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بدأ في اتخاذ الخطوات الفعلية لتفكيك وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل بعض اختصاصاتها.

وتحت عنوان “تفكيك وزارة المواصلات دخل حيِّز التنفيذ رسمياً“، قالت صحيفة “القبس” اليومية، نقلاً عن مصادر، إن فهد الشعلة رفع إلى مجلس الوزراء مشروعي قانون إنشاء شركة بريد الكويت، وتنظيم مزاولة نشاط البريد العاجل والطرود البريدية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يتجه الى تفكيك بعض قطاعات وزارة المواصلات، وستكون الخطوة بإنشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل تحت مسمى شركة بريد الكويت، وسيؤول لمجلس إدارتها إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية، بما في ذلك نظام لائحة العاملين.

تحسين جودة البريد

أكدت مصادر الصحيفة أن مشروعي القانون بإنشاء شركة بريد الكويت وتنظيم مزاولة نشاط البريد في الكويت بشكل عام سيكونان بداية الطريق لتحسين جودة البريد والسعي الجاد لإصلاحه، موضحة أن “الشعلة” سيحسم كثير من الملفات العالقة التي استمرت لسنوات طويلة في أروقة الوزارة دون أن تتحرك قيد أنملة.

وأضافت أن شركة بريد الكويت ستكون مسؤولة عن الأنشطة المتعلقة في البريد الممتاز والرزم والأنشطة ذات الصلة، بإشراف وزاري وإدارة مستقلة، وتدار على أسس تجارية واستثمارية على أن تحل محل قطاع البريد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي.

وقالت إن مشروع القانون تضمن أن تكون موارد شركة بريد الكويت نتيجة حصيلة الأموال التي تحققها من ممارسة أنشطتها وأغراضها وعوائد استثماراتها على أن يؤول صافي أرباح الشركة سنوياً إلى خزينة الدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء لتكون احتياطي لها لخدماتها وأنشطتها الجديدة، على أن تكون ميزانيتها مستقلة.

مزاولة نشاط البريد في الكويت

قالت مصادر الصحيفة إن الهدف من مشروع القانون سيكون لتنظيم المرفق البريدي للشركات التي تزاول الأنشطة البريدية داخل البلاد، بما يساعد على الرقابة ومتابعة أعمالها والخدمات المقدمة من خلالها.

وأضافت أنه ستُحظر مزاولة أي نشاط بريدي تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حال الحصول على الترخيص لا يعفيه من استيفاء أي اشتراطات أو تراخيص تقررها الجهات.