الكويت تعتزم سحب رخص قيادة 300 ألف وافد

أكد صحيفة كويتية أن السلطات تعتزم سحب نحو 300 ألف رخصة قيادة من وافدي الكويت ممن “لا يحملون شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهرياً)” بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد وذلك عن طريق استهداف “الفئات المستضعفة” ومحاولة معالجة المشكلة “بالفرمانات التمييزية السهلة”.

وقالت صحيفة “الجريدة” اليومية، نقلاً عن مصادرها قبل أيام، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، شكل لجنة لدراسة وضع رخص قيادة الوافدين ومراجعة كل بياناتها، كاشفة أن الوزارة ستضع “بلوك” على رخصة أي وافد لا يحمل شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار، مع سحب هذه الرخصة.

وأكدت المصادر أن هذا القرار سيضع نحو 300 ألف رخصة تحت مقصلة السحب، وأنه عندما يدخل إلى حيز التطبيق، سيُعمل به فوراً بأثر رجعي، مما يتسبب في ارتباك وفوضى لا حصر لهما للمسحوبة رخصهم، فضلاً عن أصحاب أعمالهم من المواطنين.

ورأت أن معالجة الاختناقات المرورية لا يشترط أن تكون بهذا الحل التمييزي الصعب الذي يتضمن غبناً لشريحة عريضة من الوافدين تخدم البلد وتسهم في سيرورة أعماله.

وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتية السابق، الفريق الشيخ فيصل النواف وجه قطاع المرور، في أواخر 2021، بـ “فلترة” رخص القيادة للوافدين وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية، تمهيداً لسحبها ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط، مما أسفر عن الغاء هذا التوجه الذي يعود اليوم بقوة، بحسب الصحيفة.

أعداد الوافدون في الكويت

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (السجل المدني الكويتي)، في أواخر 2022، أن عدد سكان الكويت يبلغ 4.46 ملايين نسمة بنهاية يونيو/حزيران 2022، منهم 2.96 مليون وافد.

وتظهر أرقام قائمة أعلى 10 جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، تصدر الجالية الهندية لرأس القائمة بنسبة 19 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وفي المرتبة الثانية الجالية المصرية والتي تشكل 14 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحل في المرتبة الثالثة الجالية البنغلاديشية بنسبة 6 بالمئة، وجاءت الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة إذ تستحوذ على 5 بالمئة، وحل في المرتبة الخامسة الجالية السورية التي استحوذت على 4 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وجاء في المرتبة السادسة الجالية السعودية التي تشكل 3 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وحلت سابعاً الجالية السريلانكية، وفي المرتبة الثامنة حلت الجالية الباكستانية بنسبة 2 بالمئة، وجاءت الجالية الأردنية في المرتبة التاسعة بنسبة 1 بالمئة من إجمالي السكان، بينما حلت الجنسيات الأخرى بنسبة بـ 10 بالمئة من إجمالي السكان بما عدده 451.45 ألف مقيم ومقيمة.