الكشف عن مشروع عين أسس وسط العاصمة الرياض

كشفت شركة أسس عن مشروعها “عين أسس”، وهو وجهة عقارية متكاملة تجمع ما بين المساكن العصرية، وفندق “هيلتون جاردن إن” وبرج سكني بعلامة تجارية “كوريو كوليكشن من هيلتون”، ومكاتب بمعايير دولية، ومساحات تجارية في موقع حيوي على تقاطع طريق التخصصي مع طريق أبو بكر الصديق، شمال مدينة الرياض، وفق بيان صادر عن الشركة.

يترامى المشروع على مساحة تزيد عن 180 ألف متر مربع، ليقدم رؤية لافتة لتكامل المدينة من خلال توفير كل متطلبات الحياة العصرية ضمن نطاق لا يستغرق الوصول إليها أكثر من 10 دقائق، مما يلبي مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يجمع المشروع بين 627 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق وتاون هاوس في مساحة سكن تبلغ أكثر من 82 ألف متر مربع. كما يكرس المشروع مساحة تقارب 46.9 ألف متر مربع للمكاتب والمحلات التجارية، كي يوفر بيئة عمل تدعم ريادة الأعمال والاستثمارات. وهناك منشآت لمواقف سيارات متعددة الطوابق بمساحة تصل إلى 155.4 ألف متر مربع، صممت لضمان التنقل السلس بسهولة. وبحسب بيان الشركة، يحتضن “عين أسس” مجموعة من المرافق الترفيهية: حدائق خضراء بمساحة 62.9 ألف متر مربع، ومطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى ممرات للمشاة والدراجات، ليقدم تجربة حضرية متكاملة تعزز من جودة الحياة في العاصمة. يذكر أن شركة “أسس” العقارية تأسست عام 2006 بمدينة الرياض، وقامت بتطوير محفظة قوية تضم 54 مشروعاً سكنياً وتجارياً ومكتبياً.

( لقطات من حفل تدشين مشروع عين أسس في قلب الرياض، لتكون وجهة فريدة، تفتح آفاقًا واعدة لتجربة عمرانية متكاملة.)