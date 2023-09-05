الكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النقاب عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بين 12 و22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وستسحب قرعة البطولة اليوم الثلاثاء في جدة، بدءاً من الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة.

وتشارك 7 أندية في كأس العالم للأندية، بما في ذلك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

كذلك يُشارك أوراوا رد دايموندز الياباني (بطل آسيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، وبطل أميركا الجنوبية الذي لم يُحدّد بعد.

?? Urawa Reds

?? Al Ahly FC

?? Club León

?? Auckland City FC

??????? Manchester City FC

?? Al Ittihad FC#ClubWC Draw ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 4, 2023

ونشر حساب اتحاد الكرة صورا من شعار البطولة عبر حسابه على منصة “إكس”، وعلق عليها: “من كورنيش جدة.. نعلن لكم شعار كأس العالم للأندية 2023.. كونوا على الموعد غدًا لنتعرف على مجريات القرعة”.

وتستضيف جدة بعد الثلاثاء، حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، وذلك في بث مباشر على منصات فيفا الرقمية، والقنوات السعودية الرياضية.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، بمشاركة 7 أندية هي؛ الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي “المضيف”، والنادي الأهلي المصري “بطل أفريقيا”، ونادي أوراوا الياباني “بطل آسيا 2023″، ونادي ليون المكسيكي “بطل الكونكاكاف 2023″، ونادي أوكلاند سيتي النيوزلندي “بطل دوري أوقيانوسيا “، ونادي مانشستر سيتي “بطل أوروبا”، وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في بطولة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023.

يُذكر أن فريق الاتحاد سيواجه في المباراة الافتتاحية بمشواره بكأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.