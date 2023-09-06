ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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القنصلية السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
القنصلية السعودية

دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.

وقالت القنصلية، في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقا، نأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن 00905309552120 – 00966920033334

يذكر أن الأرصاد الجوية التركية حذرت من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تشكل فيضانات وسيولا في مناطق شمال إسطنبول.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا عالقين جراء الأمطار في الطرقات.

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