القنصلية السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.

وقالت القنصلية، في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقا، نأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن 00905309552120 – 00966920033334

تودالقنصليةتنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينةاسطنبول بتوخى الحيطةوالحذرمن الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنهاالولايةبسبب الأمطار

وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحليةبهذا الشأن.

وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه: pic.twitter.com/hFlRnhwFDh — القنصلية في اسطنبول?? (@KSAconsulateTR) September 6, 2023

يذكر أن الأرصاد الجوية التركية حذرت من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تشكل فيضانات وسيولا في مناطق شمال إسطنبول.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا عالقين جراء الأمطار في الطرقات.