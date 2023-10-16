القرية العالمية 2024.. الانطلاق والأسعار وأبرز المفاجآت وكل ما تريد معرفته

سيكون عشاق النزهات الخارجية، على موعد مع انطلاق الموسم الجديد لفعاليات القرية العالمية، بمدينة دبي الإماراتية.

وخلال أيام سينطلق الموسم رقم 28 لفعاليات القرية العالمية الذي يتضمن العديد من الحفلات والعروض ويمتد لأكثر من 5 شهور.

ما هي القرية العالمية؟

القرية العالمية هي مكان للتنزه اشتهر بكونه الوجهة الرائدة التي توفر لضيوفها تجارب ترفيهية لا مثيل لها، حيث يقدم عروضا وفعاليات من مختلف دول العالم.

ويتم تقسيم القرية العالمية إلى عدة أجنحة لدول عديدة، بحيث يجاري كل جناح أبرز معالم الدولة التي يمثلها، وفيه تشاهد فلكلورا شعبيا من تراث الدولة وأبرز المأكولات والمشروبات والحرف والملابس، وغيرها.

هل القرية العالمية مفتوحة الآن؟

القرية العالمية غير مفتوحة في الوقت الحالي، لكن تم الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الـ28.

وسيكون موعد افتتاح القرية العالمية هو 18 أكتوبر 2023.

متى إغلاق القرية العالمية؟

القرية العالمية مفتوحة من يوم 18 أكتوبر 2023، وستستمر في تقديم فعالياتها حتى يوم 28 أبريل المقبل.

ما هي مواعيد القرية العالمية؟

من الأحد إلى الأربعاء: من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل.

من الخميس إلى السبت والعطل الرسمية: من الساعة 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

يوم الثلاثاء مخصص للسيدات والعائلات، باستثناء الأيام الموافقة للعطلات الرسمية.

كم قيمة تذكرة القرية العالمية؟

تبدأ أسعار تذاكر القرية العالمية من 22.5 درهم إماراتي فقط (حال الحجز من الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني، حيث تقدم القرية العالمية خصماً بنسبة 10%) و25 درهما حال الشراء من مراكز البيع في مدخل المدينة.

وبإمكان زوار القرية العالمية الاستمتاع بمختلف العروض العالمية والترفيهية المقدمة على مسارحها مجاناً مع تذاكر دخول القرية العالمية.

أنواع تذاكر القرية العالمية:

تذكرة “ فاليو “: يمكن استخدامها لدخول القرية العالمية من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية).

“: يمكن استخدامها لدخول القرية العالمية من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية). تذكرة “ أي يوم “: تسمح لحامليها دخول القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

“: تسمح لحامليها دخول القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. تذكرة “مجانية“: تمنح لكبار السن وأصحاب الهمم والأطفال أقل من 3 سنوات.

أسعار تذاكر القرية العالمية VIP

الباقة الماسية بسعر 7,000 درهم.

الباقة البلاتينية مقابل 2,950 درهم.

الباقة الذهبية مقابل 2,250 درهم.

الباقة الفضية مقابل 1,750 درهم.

ما هي الدول الموجودة في القرية العالمية دبي؟

الإمارات العربية المتحدة

السعودية

مصر

المغرب

الكويت

قطر

اليمن

عمان

روسيا

تركيا

اليابان

الهند

أفغانستان

الصين

باكستان

إيران

حفلات القرية العالمية 2023-2024

سيزخر هذا الموسم بمجموعة من العروض والفعاليات الترفيهية التي تشمل أكثر من 40,000 عرضاً ترفيهياً يقدمها ما يزيد عن 400 فنان.

وتزامناً مع انطلاق فعاليات موسمها الـ 28 الجديد، ستشهد القرية العالمية هذه العروض:

فرقة “آينجا” الشهيرة وستستمر عروضها من بداية الموسم ولغاية العام الجديد.

فرقة الاستعراض الفلبينية “آربن كرو”، وتقدم عروضاً بهلوانية تتحدى الجاذبية على أنغام الموسيقى.

فريق “فيوجن جابان” سينضم خلال شهر يناير المقبل.

خلال شهر فبراير سينضم فريق “دول فاونديشن” الشهير في المملكة المتحدة، ويقدم مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من ثقافة الكلت في أوروبا الشرقية.

عروض “ليالي مومباي” ويتم خلالها تقديم عروض بوليوود الراقصة.

عرض فرقة السيرك الحية “ميري جو راوند” التي تضم مجموعة من مؤدي الحركات الغامضة ونافثي النار وراقصي الأكروبات وغيرهم من الفنانين

عرض “ذا توي شوب” الذي سيأخذ الضيوف في رحلةٍ إلى عالمٍ من عجائب الألعاب النابضة بالحياة.

“العرض الشيق سايبر سيتي – من سيرج مشروب الطاقة”، بدراجاته الطائرة وسيارات الشرطة المغطاة بأضواء الـ LED والدبابة المستقبلية، في عرضٍ مستوحى من أحداث تدور في العام 2075، ليستمتع الضيوف بأوقات حافلة بالمرح والبهجة.

شخصيات “الرحالة” و”بي جي ماسكس” و”بيتر رابيت” على خشبة مسرح الصغار، حيث سيتعاون “بيتر رابيت” و”ليلي بوبتيل” و”سكويرل ناتكين” في مغامرة لسرقة جائزة الفجل العملاقة ضمن قصة متجددة من حيث الحبكة والإنتاج

“جلوبال شو أكاديمي” ستحيي عرضا حصرياً بمسرح الصغار.

عروض تفاعلية وورش عمل مخصصة للأطفال لإثراء تجاربهم فيها.

عروض الألعاب النارية الفريدة التي تنير سماء الوجهة، حيث ستنطلق شراراتها في تمام الساعة التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.