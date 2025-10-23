العُلا تطلق 21 مشروعاً جديداً للقطاع الخاص وتوقعات بمليون زائر سنوياً بحلول 2030

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن خطة طموحة لطرح 21 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وتنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية الكبرى. أكد فيليب جونز، الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أن هذه المبادرة الكبرى تأتي ضمن مساعي العُلا لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأوضح جونز، في تصريحات على هامش قمة “رويترز نكست الخليجية”، أن المشاريع الجديدة سيتم الإعلان عنها بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وأشار جونز إلى أن العُلا، التي تعتمد حالياً على تمويل وزارة المالية السعودية، تتجه بقوة نحو جذب الاستثمارات الخاصة لتنويع محفظتها التمويلية. وتستهدف العُلا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ”يونسكو”، رفع عدد زوارها السنويين من 300 ألف حالياً إلى نحو مليون زائر بحلول عام 2030. كما أكد أن العُلا ضمنت تمويل ميزانيتها للخمس سنوات المقبلة، وأنها تستعد لاستكمال المرحلة الثانية من خطتها التنموية بحلول 2030، تمهيداً لإطلاق مرحلة ثالثة تتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية.

