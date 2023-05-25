حصرياً : محمد العبار والمؤثر الاجتماعي أيمن يستكشفان مخازن نون المظلمة

تجول محمد العبار مؤسس نون على دراجة نون مينتس وزار مخازن نون المظلمة في وسط مدينة دبي مع المؤثر الشهير أيمن الأيمن لتجربة مغامرة فريدة ومتابعة عمل المخازن ونظامه المميز .

وجاءت زيارة العبار في مخزن نون المظلم برفقة أيمن لمعرفة المزيد عن التكنولوجيات المبتكرة واستراتيجيات العمل التي تدعم نجاح نون مينتس.

ويعد المخزن واحداً من العديد من مخازن نون المنتشرة في الإمارات وهو مركز متكامل لتلبية الطلبات وتوصيلها للعملاء في وقت قياسي.

وعلق محمد العبار، مؤسس نون، لأيمن في الفيديو “نون مينتس هو مستقبل التسوق الإلكتروني. نخدم آلاف العملاء يوميًا، ونقوم بتوصيل كل شيء في 10 إلى 15 دقيقة. هنا (مخزن الظلام) هو المكان الذي يحدث السحر؛ تتم تلبية كل شيء في أقل من دقيقتين”،

نون مينتس متاحة الآن في دبي، أبوظبي، الشارقة وعجمان، وتتوسع بسرعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مع تسليم الطلب بوقت قياسي خلال 15 دقيقة فقط.

يمكن للعملاء طلب كل شيء بدءًا من المواد الغذائية الطازجة ومستلزمات المنزل ومنتجات الجمال إلى أحدث العلامات التجارية التكنولوجية مثل آبل وبلايستيشن، وألعاب الليغو ومستحضرات باث اند بودي الأساسية ويمكنك العثور أيضاً على المنتجات المرتقبة من العلامات التجارية العالمية مثل مشروبات الطاقة برايم وآيس كريم ليتل مون موتشي على منصة نون التجارية السريعة.