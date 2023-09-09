السوبر الأفريقي.. نفاذ تذاكر الأهلي واتحاد العاصمة في 10 دقائق

في واقعة طريفة، نفذت كل تذاكر مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، في 10 دقائق فقط.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامته بملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

? تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي متاحة الآن! ?



لا تفوت فرصة الاستمتاع بالمباراة من استاد مدينة الملك فهد! ?#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif — كأس السوبر الإفريقي ? (@CAFCLCC_ar) September 9, 2023

وفي خلال 10 دقائق فقط، لم يجد الجمهور أي تذاكر متبقية.

وأعربت بعض الجماهير عن استيائها لعدم لحاقها حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد جدة

وتقام مباراة السوبر الأفريقي 2023 يوم 15 سبتمبر الجاري، باستاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.

وتحددت التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر موعدا لانطلاق المباراة.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد اتحاد العاصمة لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حساب يدعى عامر العمايرة على موقع إكس “تويتر سابقا”: “التذاكر خلصت في 10 دقائق”.

التذاكر خلصت خلال 10 دقائق https://t.co/9JOFrJGCWf — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) September 9, 2023

وقال حساب باسم كريم عبداللطيف: ” سيذكر التاريخ أن التذاكر خلصت بعد 10 دقائق”.

قيمة تذاكر كأس السوبر الأفريقي

وكانت اللجنة المنظمة للتذاكر أتاحت 10 أنواع من التذاكر، إحداها مجانا لذوي الهمم، بينما كانت قيمة A1 وB1 نحو 15 ريالا سعوديا، وA2 وB2 بقيمة 20 ريال سعودي.

وبيعت تذاكر بريميوم 1 و2 بقيمة 100 ريال، والتذاكر الذهبية 1 و2 بـ500 ريال، وكانت قيمة تذكرة الـVIP ألف ريال سعودي.

تذاكر السوبر الأفريقي