السعودية، مشاريع بـ 879 مليار دولار لمواكبة رؤية 2030

ذكرت مجلة «ميد» أن نشاط البناء المرتبط برؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة في المملكة يتزايد بسرعة، ولكنه لا يزال في مراحله الأولى.

وقال رئيس المحتوى والبحث في «ميد»، إد جيمس، أثناء افتتاح مؤتمر «ميد» للمشاريع الضخمة السعودية 2023 في الرياض: «تقدر مجلة ميد أن هناك 879 مليار دولار من المشاريع المخطط لها، منها 50 مليار دولار فقط تم منحها حتى الآن».

وبينما لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل، فإنه يتم إحراز تقدم في المشاريع مع تغيير تدريجي في القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة. وأضاف جيمس: «وفقاً لبيانات من مشاريع ميد، فإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عام 2022 زادت بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021. في عام 2021، تم إرساء 11.9 مليار دولار من العقود، وفي عام 2022 تم إرساء 24 مليار دولار».