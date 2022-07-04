السعودية: صدور أمر ملكي بتعيين الشيهانة العزاز أول امرأة نائبا لأمين عام مجلس الوزراء

نقلت وكالة الانباء السعودية نبأ صدور قرار ملكي بتعيين الأستاذة الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ورفعت العزاز أسمى آيات الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ بمناسبة تعيينها نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وعدّت الشيهانة العزاز، الثقة الملكية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، داعية الله العلي القدير التوفيق والإعانة على تحمل الأمانة التي أوكلت إليها.

يذكر أن الشيهانه العزاز تشغل منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018، بعد أن عملت كمدير للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في عام 2017 عند بداية انضمامها للصندوق. كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان عدة شركات تابعة للصندوق

وقبل التحاقها بالصندوق عَمِلت في مجال المحاماة لمدة تسعة أعوام في عدد من مكاتب المحاماة الدولية، مما عزّز خبرتها في المجال القانوني على نطاق واسع، حيث زاولت الاستشارات القانونية والصفقات والمعاملات التجارية والتقاضي والترافع في قطاعات متعددة. حازت السيدة الشيهانه العزاز على رخصة المحاماة من محكمة نيويورك العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية. وعلى مدى مسيرتها المهنية حصلت على جوائز وتقدير من العديد من المؤسسات الدولية والمحلية. في عام 2020، اختارتها مجلة عالمية في قائمة أقوى 100سيدة أعمال؛ ولقبت بــ”صانعة الصفقات” في عام 2016 من مجلة “فاينانس مونثلي” البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة “إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو”IFLR في عام 2019.

حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة درهام في بريطانيا. وتدربت في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان، سويسرا، وجامعة نوتردام وجامعة بوردو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وكذلك معهد إنسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فونتينبلو، فرنسا.

وتعد الشيهانه من أبرز الأسماء النسائية في السعودية في الجانب الاقتصادي إذ احتفى بها الإعلام المحلي والدولي وكذلك السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورها كامرأة وحيدة في اجتماع هام لأعضاء مجلس صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للسعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأظهرت الصور الشيهانه ضمن حضور الاجتماع، لتُثار العديد من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية تلك المرأة التي حضرت الاجتماع الكبير للصندوق السيادي السعودي. وقامت وسائل الإعلام المحلية بتسليط الضوء على الشيهانه وسيرتها الذاتية المميزة في الجانب الاقتصادي، والتي مكنتها من تبؤ منصبين حساسين وهامين على غرار المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018.

الاجتماع الذي حضرته الشيهانه كان من الاجتماعات الهامة للصندوق إذ تمت خلاله موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة.

صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم المؤسسات الركيزة في السعودية، والتي تشغل الشيهانه فيه منصبين هامين، استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

وقد أكد ولي العهد السعودي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أنهم في “صندوق الاستثمارات العامة لا يستثمرون في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً”.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق

على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى %60 في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

كل هذه الأدوار الحيوية التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، يعطي انطباعا على أهميته الكبيرة في البلاد، وبالتالي تميز كبير للسيدة الشيهانه بنت صالح العزاز التي تشغل منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في الصندوق السيادي السعودي.