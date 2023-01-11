كشف خالد الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية أن بلاده ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار خلال العام الجاري، وتوقع أن تكون المملكة الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت في قطاع النفط.

وقال الفالح الأربعاء خلال مؤتمر للتعدين في العاصمة السعودية الرياض إن “تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة”.

وتركز المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.

ووفقاً لبيانات منظمة “أونكتاد” التي نشرتها وكالة الأناضول، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال 2021 إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليارات دولار في 2020.

"أقول لشركائنا المحليين والدوليين، أنتم شركاؤنا في المسؤولية؛ نحن نوفر نظام بيئي مناسب وعوامل تمكينية ومالية عالية المستوى، ونفتح المجال أمام القطاع الخاص للانطلاق، والاستفادة من طاقة الشباب، وتبني التقنية والتغيير"

من كلمة معالي م. @Khalid_AlFalih في #مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/CaEWIBgcRB — وزارة الاستثمار (@MISA) January 11, 2023

موارد السعودية الطبيعية تفوق 1.3 تريليون دولار

وتزخر المملكة( أكبر مصدر نفط في العالم) بموارد معدنية ضخمة تحت الأرض منها الذهب والفضة وغيرها، سبق وأن قدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ 1.3 تريليون دولار.

وأوضح الفالح أن المنطقة بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة، لديها الإمكانيات لتكون جزءا من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم.

وأشار إلى أن التشريعات الممكنة الأخرى من ضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 والتشريعات البيئية التي هي في تطور مستمر.

وأضاف الفالح خلال الجلسات الحوارية بفعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2023، أن التقييم من قِبَل المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة بالسعودية، بالإضافة إلى زيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة مشمولة بالهيدروجين أيضًا.