السعودية تطلق شركة طيران اقتصادي جديدة من الدمام

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن فوز «تحالف العربية للطيران» كناقل جوي وطني اقتصادي جديد في مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ بهدف تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وزيادة السعة المقعدية، وإتاحة الخيارات التنافسية أمام المسافرين وسيؤمن ذلك قرابة 2400 وظيفة جديدة. ودشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، والهوية المؤسسية الجديدة، إلى جانب المخططين العامين لمطاري الأحساء والقيصومة. كما دشّن سموه إستراتيجية مطارات الدمام، وافتتح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (1.6) مليار ريال، وتشمل تنفيذ (77) مشروعًا تنمويًا لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المسافر، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل الجوي. وكشف عن ناقل اقتصادي وطني جديد مع أكبر توسعة من نوعها في تاريخ مطار الملك فهد الدولي؛ بهدف رفع القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 32 مليون مسافر سنوياً.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

أمير المنطقة الشرقية

اليوم الأحد، حفل تدشين الهوية الجديدة والمخطط العام لمطار الملك فهد الدولي

إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي، كما دشّن سموه إستراتيجية مطارات الدمام، وافتتح حزمة من المشاريع… pic.twitter.com/psxKgjHR5W — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) July 20, 2025

تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ #الطيران_المدني يعلن فوز «تحالف العربية للطيران» كناقل جوي وطني اقتصادي جديد في مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ بهدف تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وزيادة السعة المقعدية، وإتاحة الخيارات… pic.twitter.com/XOAIMSgXFm — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 20, 2025