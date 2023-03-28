قال تقرير إن المملكة العربية السعودية تعتزم إطلاق أكبر مشروع مياه صالحة للشرب في العالم عن طريق حفر “نهر” (مجرى مائي) بعمق أربعة أمتار وعرض 11 متراً وطول 12 ألف كيلو متر.

وأوضح تقرير مصور لقناة “إم بي سي” السعودية إنه في هذه المساحة (4 * 11 متر) سيوضع ثلاثة أنابيب وكل أنبوب قطره الدائري 2.25 متر، وهي أنابيب مضادة للتآكل والصدأ والتسريبات.

أنهار تحت الأرض في السعودية أطول من نهر النيل.. الشقيري يأخذك في رحلة مبهرة بالأرقام عن نقل المياه إلى كل مناطق المملكة#سين#رمضان_يجمعنا #MBC1



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Shahid https://t.co/A3PddjpOMF@shugairi pic.twitter.com/2MED35n6Fq — MBC1 (@mbc1) March 27, 2023

وقال المذيع أحمد الشقيري معد التقرير “إني أتكلم عن أنهار تتدفق تحت الأرض في كل أنحاء السعودية، أنهار تحت الأرض حرفياً أنهار.. ما هو النهر؟ النهر هو مجرى مياه عذبة صالحة للشرب، وهو هذا الذي سيكون في السعودية كم سيكون أطوالها؟”.

وأضاف “نتكلم عن الخطة بعد بضعة سنوات ستصبح أطوال أنابيب المياه التي ستنقل هذه المياه العذبة من مكان إلى مكان بين المدن 12 ألف كيلو متر، وأطول نهر في العالم نهر النيل طوله 6 آلاف كيلو وكسور.. نحن نتكلم عن أطول ضعف أطول نهر في العالم، كلها أنابيب تحت الأرض تنقل لنا المياه العذبة الصالحة”.

وتابع “نتكلم عن واحدة من أكبر شبكات نقل المياه المحلاة في العالم. أطوال الأنابيب تحت المدن السعودية طولها 126 ألف كيلو متر، ولو دارت حول العالم ستلف العالم ثلاث مرات، وكمية المياه ستكون 9.4 مليون متر مكعب ينتج يومياً وهذه الكمية لو توزعت على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على كالونين (قارورتين) مياه من إنتاج المياه المحلاة في السعودية”.

وختم التقرير “كل هذا لماذا؟ كي أخرج من سريري وعلى بعد مترين أفتح الصنبور وسط الصحراء الـ 35 مليون إنسان (سكان المملكة) في وسط الصحراء يحصلوا على مياه صالحة من بيوتهم. الحمدلله”.

من #برنامج_سين ٢ حلقة انهار السعودية ??



كمية الجهد المبذول لإنشاء أنهار تحت الارض توفرلنا الموية في بيوتنا رغم أننا في منطقة أغلبها صحراء.

هي نعمة انولدت فيها ، ومن كثر الاعتياد عليها نسيتها واعتبرتها من المسلّمات.

شكرا لكل من كان له يد اننا نصحى من النوم ونلاقي موية في البيت pic.twitter.com/wgxl9egluw — أحمد الشقيري (@shugairi) March 27, 2023

وكتب أحمد الشقيري في تغريدة بموقع تويتر “كمية الجهد المبذول لإنشاء أنهار تحت الارض توفرلنا الموية في بيوتنا رغم أننا في منطقة أغلبها صحراء. هي نعمة انولدت فيها، ومن كثر الاعتياد عليها نسيتها واعتبرتها من المسلّمات. شكرا لكل من كان له يد اننا نصحى من النوم ونلاقي موية في البيت”.

وتتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليار وستة ملايين متر مكعب من المياه سنوياً بنسبة 18 بالمئة من الإنتاج العالمي. وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحكومية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بإنتاج بلغ (1006.6) مليون متر مكعب، منها (495.3) ملايين متر مكعب من محطات الساحل الشرقي بنسبة (49.2%)، و(511.3) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي بنسبة (50.8%) من إجمالي تصدير المؤسسة. وبلغت حجم الطاقة الكهربائية المولدة في محطات التحلية البلغ عددها 27 محطة تحلية عاملة (24.884.807) ميجاوات في الساعة.