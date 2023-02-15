أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023 أواخر العام الحالي.

وقال الفيفا في بيان له على هامش اجتماع في مدينة زوريخ السويسرية “فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 كانون الاول/ديسمبر 2023”.

ويأتي الاعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلاً لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).

مجلس FIFA يسلط الضوء على العائدات القياسية المسجلة في الدورة المالية السابقة، كما اتخذ مجلس FIFA قراراً بالإجماع يقضي بمنح الاتحاد السعودي ?? لكرة القدم @saudiFF شرف استضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023™



تفاصيل ✍? — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 14, 2023

وبعد أن صادق مجلس فيفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية الى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 التي ستقام في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كشف الثلاثاء عن كيفية توزيع عدد الأندية بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الاوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الاوقياني بالاضافة الى ناد من البلد المضيف.

وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرًا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد واستضافة بطولات “ليف غولف” والكأس السوبر الاسبانية والكأس السوبر الإيطالية، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

واختيرت السعودية في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في كرة القدم للرجال فيما تقدمت كذلك بملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

في السنوات المقبلة، ستستضيف المملكة التي شاهدت قطر تقيم على أراضيها أول مونديال في الشرق الاوسط ودولة عربية أواخر 2022، دورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.