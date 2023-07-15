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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياحة

السعودية تدعو إلى التأكد من رخصة المنشأة السياحية قبل الحجز

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مع بدء الموسم السياحي، قدمت وزارة السياحة السعودية عدداً من النصائح للمواطنين، قبل إتمام الحجز في أي من المرافق السياحية، والتي يجب خلالها التأكد من كون المنشأة حاصلة على الترخيص السياحي؛ وذلك من خلال خدمة البحث عن الترخيص.

وقدم الحساب الرسمي لوزارة السياحة عبر موقع تويتر، خدمة الاستعلام عن المرخصين، والخدمة الإلكترونية للاستعلام عن المرخصين في المجالات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى رخص مرافق الضيافة السياحية، ورخص المرشدين السياحيين.

وأضافت وزارة السياحة أن رخص الأنشطة السياحة، تأتي عبر «وكالات» السفر – منظمي الرحلات – مكاتب حجز وحدات الإيواء.

ودعت وزارة السياحة إلى الاستعانة بمرشد سياحي مرخص من #وزارة_السياحة لاستكشاف أسرار المملكة وإرثها العريق.

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