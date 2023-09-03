.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالسلع

السعودية تحذر المتسوقين من النصب والاحتيال

.ط by

مع بدء تطبيق بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال اعتباراً من اليوم، حذرت وزارة التجارة السعودية المتسوقين من القيام بإجراء أي تحويلات مالية لحسابات بنكية شخصية لمنع النصب والاحتيال، موضحة أن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال يمكن معرفتها والوصول لها بسهولة من (خدمة الاستعلام عن متجر موثّق) من خلال: https://eauthenticate.saudibusiness.gov.sa/inquiry ، وتتم إجراءات التوثيق بشكل إلكتروني من خلال: business.sa.


وتعد “منصة الأعمال” المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق التجارة الإلكترونية، ويشترط للتوثيق وجود سجل تجاري “ساري” أو وثيقة عمل حر “سارية”، وحساب بنكي تجاري مرتبط بالمتجر الإلكتروني.

السعودية تحذر من ثغرات أمنية في إصدارات موزيللا

وقد باشر تطبيق “بلاغ تجاري” ومركز البلاغات 1900 ابتداءً من اليوم، بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي تملك شهادة التجارة الإلكترونية، ولديها سجلات تجارية “سارية” أو وثائق عمل حر “سارية”، وحسابات بنكية تجارية مرتبطة بهذه المتاجر الموثّقة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من تطوير الإجراءات، ونقل عملية التوثيق إلى “منصة الأعمال” بدلاً من “منصة معروف”، حيث أصبحت المتاجر الموثقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا