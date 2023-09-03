السعودية تحذر المتسوقين من النصب والاحتيال

مع بدء تطبيق بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال اعتباراً من اليوم، حذرت وزارة التجارة السعودية المتسوقين من القيام بإجراء أي تحويلات مالية لحسابات بنكية شخصية لمنع النصب والاحتيال، موضحة أن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال يمكن معرفتها والوصول لها بسهولة من (خدمة الاستعلام عن متجر موثّق) من خلال: https://eauthenticate.saudibusiness.gov.sa/inquiry ، وتتم إجراءات التوثيق بشكل إلكتروني من خلال: business.sa.

? | المتاجر الموثّقة في #منصة_الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني..



واعتباراً من اليوم.. تتم مباشرة بلاغات المتاجر الموثّقة عبر:

تطبيق بلاغ تجاري،

ومركز البلاغات 1900.#توثيق_التجارة_الإلكترونية pic.twitter.com/UNN9DA9rIN — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) September 3, 2023



وتعد “منصة الأعمال” المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق التجارة الإلكترونية، ويشترط للتوثيق وجود سجل تجاري “ساري” أو وثيقة عمل حر “سارية”، وحساب بنكي تجاري مرتبط بالمتجر الإلكتروني.

وقد باشر تطبيق “بلاغ تجاري” ومركز البلاغات 1900 ابتداءً من اليوم، بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي تملك شهادة التجارة الإلكترونية، ولديها سجلات تجارية “سارية” أو وثائق عمل حر “سارية”، وحسابات بنكية تجارية مرتبطة بهذه المتاجر الموثّقة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من تطوير الإجراءات، ونقل عملية التوثيق إلى “منصة الأعمال” بدلاً من “منصة معروف”، حيث أصبحت المتاجر الموثقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.