السعودية تتصدر الإنفاق العالمي باستثمارات الذكاء الاصطناعي، استطلاع ريفربد 2025

تحقق المملكة العربية السعودية قفزات نوعية تتجاوز المتوسطات العالمية في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، لتُرسخ مكانتها بريادة استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مدفوعةً بالالتزام القوي بـ “رؤية 2030” بحسب دراسة ريفربد العالمية لعام 2025 حول عمليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات”.

زادت الشركات السعودية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 160% على أساس سنوي، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة ريفربد، المتخصصة في مراقبة أداء تكنولوجيا المعلومات ومقرها كاليفورنيا. ووجدت الدراسة أن أكثر من ربع الشركات استثمرت أكثر من 50 مليون دولار في مبادرات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مما يضع المملكة العربية السعودية بين أكثر أسواق الذكاء الاصطناعي تقدمًا في العالم. ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضًا أن 36% فقط من الشركات السعودية التي شملها الاستطلاع تشعر بأنها مستعدة تمامًا لتطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي اليوم، بينما يتوقع 78% تحقيق الجاهزية الكاملة في غضون ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 55% من المشاركين بأن عوائد الاستثمار من مشاريع عمليات الذكاء الاصطناعي قد فاقت التوقعات بالفعل. تؤكد نتائج تقرير البحث أن استراتيجية التحول الرقمي التي تقودها الحكومة في المملكة العربية السعودية تُترجم إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس ونتائج ملموسة. لقد أرست قدرة المملكة على جذب مليارات الدولارات من استثمارات الشركات العملاقة من مايكروسوفت، وأمازون ويب سيرفيسز، وجوجل، وأوراكل، أساس البنية التحتية السحابية التي تُمكّن من هذا التبني السريع للذكاء الاصطناعي. وتؤكد بيانات التقرير أيضًا أن الشركات السعودية تنتقل بشكل حاسم من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ واسع النطاق، مع وضع معايير عالمية جديدة للتكامل الفعال للذكاء الاصطناعي في المؤسسات. واستطلعت شركة ريفربد تكنولوجي آراء 1200 من صانعي القرار في مجال الأعمال، وقادة تكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين التقنيين في سبع دول، عبر شركة الأبحاث كولمان باركس ريسيرش، في يوليو 2025. يكشف البحث الجديد عن التزام المملكة العربية السعودية الكبير بنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث استثمرت 25% من الشركات السعودية أكثر من 50 مليون دولار في مبادرات الذكاء الاصطناعي العام الماضي، متجاوزةً بشكل كبير متوسط 18% في الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع. أفادت 36% فقط من المؤسسات السعودية حاليًا بجاهزيتها الكاملة لتطبيق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي فورًا، بينما تتوقع 78% الوصول إلى الجاهزية الكاملة في غضون ثلاث سنوات. يعمل ما يقرب من ثلثي (63%) المؤسسات السعودية على تطوير استراتيجيات بيانات شاملة لدعم نشر الذكاء الاصطناعي في جميع مؤسساتها. حاليًا، تُحفظ 31% من البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في بيئات سحابية عامة، و27% في مراكز بيانات محلية، و25% في سحابات خاصة. أدى نجاح المملكة في جذب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات عالمية عملاقة، بما في ذلك مايكروسوفت، وأمازون ويب سيرفيسز، وجوجل، وأوراكل، لإنشاء مراكز بيانات سحابية عالمية المستوى، إلى إرساء أسس البنية التحتية التي تُمكّن من تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة في جميع المؤسسات السعودية. تستخدم المؤسسات السعودية حاليًا ما معدله 13 أداة مراقبة مقدمة من تسعة موردين مختلفين، لكن 98% منها تعمل الآن على دمج هذه المنصات لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز أداء النظام مع تسارع تطبيق الذكاء الاصطناعي.