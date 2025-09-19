السعودية، تحذير من منتج ملوث ببكتريا

أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيرًا للمستهلكين بشأن منتج “فرانكفورت الدجاج” للعلامة التجارية (التاروتي)، بعد أن أثبتت نتائج الفحوص المخبرية تلوثه ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ستافيلو كوكس أوريوس (Staphylococcus aureus)، التي قد تسبب مخاطر صحية تشمل التسمم الغذائي وأعراضًا مثل القيء والإسهال وارتفاع درجة الحرارة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن الفرق الرقابية كثّفت جولاتها على الأسواق والمنشآت الغذائية فور ثبوت المخالفة، وتم بالفعل السحب الفوري للمنتجات الملوثة من منافذ البيع كافة، إلى جانب إيقاف خط الإنتاج في المصنع المسؤول عن التصنيع، واستكمال الإجراءات النظامية المتبعة بحق الجهة المنتجة، بما يشمل فرض العقوبات المنصوص عليها لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. وأكدت “الغذاء والدواء” أنها تتعامل مع قضايا سلامة الغذاء بأعلى درجات الجدية والحزم، مشيرة إلى أن حماية المستهلك وضمان وصول منتجات غذائية آمنة تمثل أولوية قصوى في منظومة العمل الرقابي. وذكرت الهيئة أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

ودعت المستهلكين إلى التحقق من بيانات المنتجات قبل شرائها، وتجنب استهلاك أي عبوات من المنتج المشار إليه في حال توفرها لديهم، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.كما شددت الهيئة على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة أو المشتبه في تلوثها، سواء عبر مركز الاتصال الموحّد أو منصة “بلاغات” الإلكترونية، لتمكينها من التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي هذا التحذير في إطار سلسلة من الحملات الرقابية والإنذارات التي تصدرها الهيئة بين فترة وأخرى لضمان سلامة السلسلة الغذائية في المملكة، والتأكد من التزام المصانع والموردين بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة.

يذكر أن بكتيريا “ستافيلوكوكس أوريوس” (المكورات العنقودية الذهبية) تعد من البكتيريا الشائعة التي توجد على جلد الإنسان وفي أنفه، وغالباً لا تسبب أي مشاكل. ومع ذلك، يمكن أن تتحول إلى مصدر للعدوى عند دخولها الجسم عبر جرح أو كسر في الجلد، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من المخاطر والمشكلات الجلدية البسيطة أو الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة. تتضمن المخاطر والمضاعفات المرتبطة بعدوى ستافيلوكوكس أوريوس متاعب صحية خطرة.

ما هي بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية؟

العدوى الجلدية:

التهاب الجريبات: عدوى تصيب جذور الشعر (الجريبات)، وتسبب بثوراً صغيرة ومؤلمة.* القوباء: بثور سطحية مليئة بالسوائل، تنفجر لتترك قشوراً بلون العسل.* الخراجات (الدمامل): تجمعات مؤلمة ودافئة من القيح تحت الجلد.

التهاب النسيج الخلوي: عدوى تصيب الجلد والأنسجة الواقعة تحته، وتسبب احمراراً وألماً وانتشاراً.* متلازمة الجلد المسموط: حالة خطيرة خاصة عند حديثي الولادة، تسبب تقشر الجلد على نطاق واسع.

العدوى الغزوية (العميقة):عندما تنتقل البكتيريا إلى أجزاء أعمق في الجسم، يمكن أن تسبب عدوى خطيرة، مثل:

تجرثم الدم (الإنتان): دخول البكتيريا إلى مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى الحمى والصدمة، وهو من الأسباب الشائعة للوفاة عند المصابين بحروق شديدة.* الالتهاب الرئوي: عدوى تصيب الرئتين وتسبب حمى وسعالاً وضيقاً في التنفس.

التهاب العظم والنقي: عدوى تصيب العظام، وتسبب ألماً شديداً، وحمى، وتورماً في المنطقة المصابة. التهاب المفاصل الإنتاني: عدوى تصيب المفاصل، مما يسبب تورماً وألماً حاداً وحمى. التهاب الشغاف: عدوى تصيب الغشاء المبطن للقلب، ويمكن أن تسبب تلفاً في صمامات القلب وتؤدي إلى فشل القلب.

التسمم:تنتج بعض سلالات ستافيلوكوكس أوريوس سموماً يمكن أن تسبب:

التسمم الغذائي: يحدث عند تناول طعام ملوث بالسموم البكتيرية، مما يسبب غثياناً، وقيئاً، وإسهالاً، وتشنجات في البطن.

متلازمة الصدمة التسممية: حالة نادرة ولكنها خطيرة ومهددة للحياة، تبدأ فجأة بحمى شديدة وطفح جلدي يشبه حروق الشمس، وقد تؤثر على أعضاء متعددة.

المقاومة للمضادات الحيوية:تعتبر المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) من أخطر سلالات هذه البكتيريا، لأنها تقاوم العديد من المضادات الحيوية الشائعة. وهذا يجعل علاجها أكثر صعوبة، ويزيد من خطر انتشار العدوى وتسببها في مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة.