فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الرياض تستضيف كأس السوبر الإسبانية في يناير المقبل

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض مسابقة كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة فرق ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم برنامج النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسبانية والتي ستقام في الرياض على ملعب الملك فهد في الفترة الممتدة بين 11 و15 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتنافس على اللقب كل من ريال مدريد بطلِ الدوري ووصيفه برشلونة، وكذلك ريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه فالنسيا.

وقرر الاتحاد الاسباني أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني، حيث سيتواجه برشلونة مع ريال بيتيس، بينما يلتقي ريال مدريد بفالنسيا.

وقال الاتحاد في بيان“ستقام المباريات الثلاث على استاد الملك فهد في الرياض، وهو مكان رائع يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع”.

الجدير بالذكر أنها المرة الثالثة التي تقام فيها مسابقة كأس السوبر الإسبانية في السعودية.

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