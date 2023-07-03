الداخلية السعودية تنفيذ حُكم القتل بأربعة أرهابيون في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الاثنين)، تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، لقيامهم باستهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء.

وذكرت الوزارة بحسب “وكالة الأنباء السعودية”، أن الإرهابي طلحة هشام محمد عبده – مصري الجنسية – قام بارتكاب أفعال تُعد ضرباً من ضروب الحرابة، وذلك بالاشتراك مع أربعة مواطنين، وهم أحمد بن محمد بن أحمد عسيري ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري .

وأوضحت أن طلحة اشترك مع أحد الهالكين وبقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل 5 وإصابة آخرين، بجانب مباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية.

وأضافت أن الجناة “أحمد” و”نصار” و”حمد” انضموا أيضا لذلك التنظيم، واشتركوا مع “طلحة” في التخطيط والتنفيذ، كما انضم “عبدالله” للتنظيم الإرهابي وتستر على العملية الإرهابية ولم يبلغ الجهات الأمنية عنها، فضلا عن تحريضه أحد الهالكين على الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وأكدت أنه تم إحالة الجناة إلى المحكمة المتخصصة، وصدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق طلحة وأن يكون ذلك بقتله، وقتل “أحمد” و”نصار” و”حمد” و”عبدالله” تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، ونفذ الحكم على الجناة بالمنطقة الشرقية