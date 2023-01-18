مجانا، تأشيرة للسعودية لـ 4 أيام بتذكرة الخطوط السعودية

تعتزم الخطوط الجوية العربية السعودية، المملوكة للدولة، إطلاق برنامج “تذكرتك تأشيرة” الذي يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول الأراضي السعودية مدة أقصاها 96 ساعة (4 أيام) ويستطيع من خلالها التجول في جميع مناطق المملكة وأداء العمرة.

وقال عبد الله الشهراني المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، لموقع “أخبار 24”، إن البرنامج المستحدث سيسمح للزائر ارتباط تأشيرته بمرحلة إصدار التذكرة، فحينما يَهم المسافر بشراء تذكرة فإنه سيرتبط بسؤال مباشر عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متبع في بعض البلدان.

وأكد “الشهراني” أن برنامج تذكرتك تأشيرة سيخلق حالة طلب كبيرة على الرحلات الدولية إلى السعودية، مبدياً استعداد الناقل الجوي في خطته للعام الجاري لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ 40 بالمئة، وأن هناك وجهات جديدة سيعلن عنها قريباً.

وأضاف أن ما دعانا إلى إطلاق البرنامج رغبتنا في أن تستبشر الخير الكثير من الجاليات الإسلامية بأن تكون السعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، وبعدئذ إكمال رحلتهم، والبرنامج الحديث ليس مقتصراً على مطار جدة فحسب بل يشمل جميع مطارات السعودية الدولية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت في، نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها تستهدف زيادة أسطولها إلى 250 طائرة بحلول العام 2030، بإضافة نحو 100 طائرة، مع تجديد جزء كبير من أسطولها المكون حالياً من نحو 150 طائرة.

وتواصل الخطوط السعودية توسعها محلياً ودولياً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وأهدافها للوصول بعدد زوار السعودية إلى 100 مليون زائر سنوياً. ومن المقرر أن تستلم الشركة خلال 2023، عشرة طائرات جديدة، بواقع 7 طائرات إيرباص 321 نيو، و3 طائرات بوينغ من طراز (10-787)، على أن تتسلم عدداً أكبر من في السنوات المقبلة.