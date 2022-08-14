الخطوط الجوية التايلاندية تستأنف رحلاتها بين بانكوك وجدة في 19 أغسطس

تستأنف الخطوط الجوية التايلاندية تسيير رحلاتها المباشرة بين بانكوك وجدة بأربع رحلات أسبوعية اعتباراً من 19 آب / أغسطس الجاري.

وستعمل خدمة بانكوك-جدة الجديدة على تعزيز العلاقات الثنائية والتنمية الاقتصادية والسياحية بين المملكة العربية السعودية وتايلاند. كما أنها تستوعب طلب السفر للحجاج، حيث قامت “التايلاندية” بتشغيل رحلات خاصة للحج بشكل مستمر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عام 2005.

وقالت سوفادانا سيبونروانغ، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخطوط الجوية التايلاندية إن الخدمة الجديدة تهدف إلى جذب الحجاج وركاب الأعمال والترفيه المسافرين بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال الجوي بين تايلاند والمملكة العربية السعودية.

وسيتمكن المسافرون أيضاً من اختيار جولات سياحية إلى الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى من خلال برنامج عطلات الخطوط الجوية التايلاندية “رويال أوركيد للعطلات”.

وسيتم تشغيل المسار على متن طائرة بوينج 787-8 دريملاينر بسعة 256 مقعداً في فئتين (22 رويال سيلك / 256 درجة اقتصادية) وتتوفر أسعار ترويجية من 364 دولاراً لكل اتجاه.

وستوفر الخطوط الجوية التايلاندية سعة مقعدية تبلغ 2048 مقعد في الأسبوع بين تايلاند والمملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات “سيريوم”.