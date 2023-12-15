التعامل مع صدمة التكنولوجيا… دعوة لإعادة بناء الثقة في التكنولوجيا في ظل شكوك المستهلكين

تُمكِّن التطبيقات التقنية الناشئة في الثورة الصناعية الرابعة الاستفادة من التأثير المستدام في نطاق واسع واستغلال الفرص المتوفرة في السوق. ومن خلال تبني نهج يركز على الأهداف في تنشيط انتشار التكنولوجيات، ستلعب الشركات على نحو مؤكد دوراً حاسماً في تعزيز التقدم على مستوى العالم.

تعتبر الثقة أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدم المستدام والتقني في المستقبل. عندما يتم بناء الثقة في التكنولوجيا، تحصل الشركات على ميزة تنافسية تعزز مكانتها. ومع ذلك، يبدو أن مستوى الثقة في التكنولوجيا منخفض في عدد من المجتمعات حول العالم، وذلك بسبب العوامل الثقافية التي تؤثر في اتخاذ وجهة نظر سلبية تجاه الابتكارات الحديثة.

مارجا هوك، مؤلفة كتاب التكنولوجيا من أجل الخير

باستخدام التكنولوجيا للخير، نستطيع أساسًا حل أكبر التحديات التي نواجهها في عالمنا

بعد انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، من المهم أن تتحمل الشركات المسؤولية في التهدئة وإزالة الشكوك التي قد يكون لدى المستهلكين بشأن التكنولوجيا. يتعين علينا استخدام الابتكارات التكنولوجية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، التي تتضمن 17 هدفًا مترابطًا للحفاظ على استدامة الحياة وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

الثقة في التكنولوجيا لها وجهان

الثقة ليست ظاهرة متجانسة بل هي تشمل جوانب متعددة. من الضروري أن نميز بين أشكال الثقة المختلفة حتى نتجنب الوقوع في استنتاجات غير صحيحة والتصنيف العشوائي.

دانييل دوبريجوفسكي وويليام هوفمان، المختصان الأكاديميان، قدما لنا إطارًا ممتازًا للتفكير في مفهوم الثقة في التكنولوجيا. بفضل خبرتهما في مجال الحوكمة والسياسة في مركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومشروع سياسة البيانات، تناولا بنجاح تمييزات الثقة العلائقية والثقة الميكانيكية.

يشير المصطلح “الثقة الميكانيكية” إلى الثقة في أداء التكنولوجيا نفسها، أي الثقة في قدرة التكنولوجيا على العمل على نحو موثوق وفقًا للمتطلبات المحددة. يجب أن يتم التمييز بينها وبين “الثقة العلائقية”، التي تأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في الاعتماد على التكنولوجيا. تعتبر “الثقة العلائقية” خطوة فلسفية إضافية لقياس تأثير التكنولوجيا في الأنظمة المعقدة في المجتمعات.

يبدو أن المستوى المتزايد للثقة في التكنولوجيا نفسها، المعروفة أيضًا بالثقة الميكانيكية، قد زاد بسرعة. ومع ذلك، كان الناس يحتفظون بشكوكهم تجاه الثقة في الخوارزميات قبل بضع سنوات فقط. في العام 2014، أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص كانوا يواصلون وضع ثقتهم بالبشر على نحو أكبر على الرغم من وجود دلائل واضحة على قدرة الخوارزميات على التفوق، وذلك رغم التكنولوجيا الموجودة والأدلة المؤيدة للثقة فيها.

تدهور حالة الثقة التكنولوجية

حاليًا، تواجهنا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمستوى الثقة العامة. تراجعت الثقة في نيات وتأثيرات التكنولوجيا، ووصلت الثقة في طرق استخدام هذه التكنولوجيا إلى أدنى مستوياتها عام 2021. هناك العديد من أصحاب المصلحة الذين يعتقدون بضرورة فرض قوانين صارمة على شركات التكنولوجيا لضمان استخدامها في صالح الجمهور على نحو أفضل.

شركات التكنولوجيا لديها بالفعل نفوذ كبير جدًا، ووفقًا للعديد من الأشخاص فإنها قوية للغاية. توصل مركز بيو للأبحاث مؤخرًا إلى أن 56% من الأميركيين يعتقدون أن شركات التكنولوجيا الكبيرة يجب أن يتم تنظيمها على نحو أكبر مما هو عليه الآن، و68% يعتقدون أن هذه الشركات لديها سلطة ونفوذ أكبر على الاقتصاد من اللازم. يشعر الكثيرون بقلق شديد، بسبب قضايا الخصوصية والأخبار المزيفة والجرائم الإلكترونية وما إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بأجهزتهم المنزلية.

تسود المحادثات حاليًا نزاعات مستمرة بشأن كيفية تجميع وإدارة ومعالجة ومشاركة كميات ضخمة من البيانات في شركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من التزام هذه الشركات بالخصوصية والحوكمة، إلا أن المديرين التنفيذيين والمؤسسين لم ينجحوا في إقناع الناس بأن المراقبة ليست بالتهديد الشامل لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. نتيجة لعدم الثقة في الحكومات والشركات، يتجه الأشخاص إلى إعادة التفكير في مدى الثقة التي ينبغي أن يمنحوها للقادة والخدمات التي تتبنى تلك التقنيات المتقدمة بسرعة.

مطابقة وتيرة التغير التكنولوجي مع التغييرات التنظيمية الأسرع والأكثر ذكاءً

يجب أن تتماشى وتيرة التغير التكنولوجي مع تغيرات تنظيمية أكثر سرعة وذكاءً. بالتالي، نحن بحاجة إلى سياسات وأنظمة تعامل مع التحديات والأخطار والتهديدات الجديدة، مثل الخصوصية والأمان، لإعادة بناء ثقة المستهلكين. تلعب الشركات دورًا هامًا، جنبًا إلى جنب مع شركاء النظام البيئي الآخرين، في مساعدة الحكومات على وضع لوائح تنظيمية فعالة لتوجيه تأثير التقنيات المتقدمة في اتجاه إيجابي. الأخلاق هي الأساس الحاسم الذي ينبغي على تصرفاتنا وأنظمتنا ولوائحنا وسياساتنا أن تستند عليه. ليس المصلحة الذاتية، بل المصلحة العامة، هي التي ستشجع الجميع على التقدم في هذا الاتجاه.

الهدف ليس تعطيل الابتكار، بل هو وضع حدود وتدابير حماية لمنع الاحتيال وسوء الاستخدام الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضرر على ثقة التكنولوجيا وتعطيل التقدم. إن بناء زخم قوي يستند إلى التزام جريء ونيات أخلاقية يدفع التكنولوجيا نحو مواجهة التحديات العالمية من خلال بوصلة أخلاقية قوية.

التعهد باستخدام التكنولوجيا من أجل الخير

إن التكنولوجيا، عندما يتم تسخيرها لتحقيق الخير، سوف تعمل على تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن التأثير الاقتصادي والاجتماعي المحتمل للتكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف العالمية كبير. ومع ذلك، في مسارنا الحالي، فإننا نواجه خطرًا كبيرًا في عدم القيام إلا بالقليل، وبعد فوات الأوان. تقف الإنسانية عند منعطف حرج. ويجب علينا أن نعمل على استعادة الثقة في التكنولوجيا من خلال استخدامها لصالح الناس والكوكب. هذه الرؤية هي أساس التكنولوجيا من أجل الخير.