أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2023 وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System) في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 4700 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 55 برنامجاً تدريبياً موزعة على 90 مركزاً تدريبياً في 27 مدينة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ودعت المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج الدراسات العليا، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 20 يونيو/حزيران 2023، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو/تموز 2023، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.