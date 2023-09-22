الاتحاد للطيران تحصل على تقييم 5 نجوم لجوائز أبيكس للمرة الثالثة على التوالي

حصلت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، على تصنيف الخمس نجوم في فئة “شركة الطيران العالمية” من قبل جمعية تجارب المسافرين أبيكس (APEX)، للسنة الثالثة على التوالي. وتم الإعلان عن هذا الصنيف خلال حفل توزيع جوائز أبيكس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 20 من سبتمبر الجاري.

تستند جوائز أبيكس إلى تعليقات وآراء المسافرين من خلال مصادر خارجية محايدة وجمعها بالشراكة مع TripIt، وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تقييمًا في العالم.

في جوائز عام 2024. تم تصنيف ما يقرب من مليون رحلة جوية من قبل المسافرين على متن أكثر من 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم باستخدام مقياس الخمس نجوم. وتمت المصادقة على هذه الجوائز بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق خارجية مختصة.

وبهذه المناسبة، صرح أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “ضيوفنا هم جوهركل ما نقوم به، ونحن فخورون جداً بحفاظنا على تصنيف الخمس نجوم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل تقييمات وملاحظات ضيوفنا. نسعى لتقديم خدمة عالمية المستوى مستلهمة من الضيافة العربية الأصيلة في موطننا أبوظبي، وسنواصل في تقديم الأفضل في مجالنا.”

يأتي هذا التقدير بينما تستعد الاتحاد للطيران للإطلاق ثلاثة وجهات جديدة، حيث ستطلق الناقلة رحلاتها إلى دوسلدورف في 28 أيلول/سبتمبر، وكوبنهاغن في 29 أيلول/سبتمبر، وأوساكا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، قامت الاتحاد بزيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات في أوروبا وآسيا مما يجعل السفر أكثر سهولة.

تقدم الاتحاد للطيران تجربة سفرعلى أعلى المستويات من حيث الخدمة والضيافة لمسافريها بغض النظر عن درجة السفر، سواء اختارالضيف السفر على مقصورة الإيوان، الجناح الفريد ذو الثلاث غرف على متن طائرة إيرباص A380 ، أو الدرجة الأولى، درجة الأعمال أو السياحية على متن جميع الطائرات أسطول الناقلة.

وعلى درجة الأعمال، سيستمتع الضيوف بتجربة لاتضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا من خلال مجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، وتتضمن المجموعة أيضاً ملاءات فاخرة تحمل شعار مشترك للبطانية والوسادة ووسادة الدعم التي تتحول إلى مفرش لمقعد الاتحاد الذي يتحول لسرير منبسط.

أما الدرجة السياحية والتي تم تتويجها مؤخراً بلقب بأفضل درجة سياحية في جوائز مجلة Business Traveller Middle East، وتعتمد على أسلوب متفرد في تقديم الوجبات باستخدام أدوات مائدة مبتكرة مصنوعة من مواد مستدامة للارتقاء بتجربة الضيف. وتتميز أدوات المائدة في الدرجة السياحية بإمكانية إعادة استخدامها مما يقلل من النفايات، وتم إنتاجها باستخدام نظام إعادة تدوير متكامل، مما يعزز من اقتصاد دائري مغلق. كما تحمل الأواني شعار الاتحاد للطيران، مما يضفي لمسة ترتقي بتجربة الضيوف