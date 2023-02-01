الإمارات تفرض غرامة 100 درهم عن كل 30 يوماً للماكثين خارجاً فوق 6 أشهر

قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، إنه يتم احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل 30 يوماً أو أقل، تم قضاؤها خارج الدولة، وذلك عند التقدم بطلب الخدمة الجديدة لتصريح الدخول للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.

وأكدت الهيئة أن هناك 4 متطلبات للاستفادة من خدمة إصدار هذا التصريح وهي، التقديم على الطلب من خارج الدولة، ويمكن للمتعامل تقديم الطلب بعد 180 يوماً من المكوث خارج الدولة، وعند الموافقة على الطلب، يجب دخول الدولة خلال 30 يوماً، ويشمل ذلك تاريخ الموافقة على الطلب، مع تقديم المبرر للوجود خارج الدولة لهذه المدة.

وتشمل الخدمة الجديدة جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتتيح تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها بعد موافقة الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للمتعاملين التقدم على طلب التصريح عبر منظومة الخدمات الذكية للهيئة، أو تطبيق الهاتف الذكي “UAEICP”، برسوم قدرها 150 درهماً، أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين، أو مكاتب الطباعة المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفعلت الهيئة الأسبوع الماضي، خدمة تصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية، واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة، ما يترتب عليه إلغاء الإقامة قانونيا.

وتتطلب الموافقة على طلب التصريح، تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب تأخير الدخول للدولة خلال تلك المدة.