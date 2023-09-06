الإمارات تحذر مواطنيها في اليونان

حذرت سفارة الإمارات في أثينا، مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اليونانية بتوخي الحيطة، بسبب إعصار “دانيال”.

وقالت السفارة إنها تهيب بمواطني الإمارات المتواجدين في الجمهورية اليونانية توخي الحيطة والحذر، مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية.

وكانت اليونان أعلنت الأربعاء عن مقتل شخصين واعتبار 3 آخرين في عداد المفقودين، بعد أن غمرت أمطار غزيرة منازل ومتاجر ودمرت البنية التحتية في وسط اليونان.

ولقي رجل حتفه، الثلاثاء، بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فولوس الساحلية على خليج باجاسيتك.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تضرب اليونان منذ يوم الاثنين، في حدوث انهيارات أرضية وتدمير جسر وانهيار أعمدة الكهرباء وجرف عشرات السيارات في المياه الموحلة، بعد أيام فقط من حريق غابات مميت في شمال البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الشرطة تحذيرات مرورية لمدينتي تريكالا وكارديتسا، حيث من المتوقع أن تشتد حدة العاصفة المطيرة مرة أخرى.

وكانت فياضات مشابهة ضربت اليونان عام 2017، أدت إلى مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.