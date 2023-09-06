محمد علي by محمد علي

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات تحذر مواطنيها في اليونان

محمد علي by محمد علي
علم دولة الإمارات
علم دولة الإمارات

حذرت سفارة الإمارات في أثينا، مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اليونانية بتوخي الحيطة، بسبب إعصار “دانيال”.

وقالت السفارة إنها تهيب بمواطني الإمارات المتواجدين في الجمهورية اليونانية توخي الحيطة والحذر، مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية.

وكانت اليونان أعلنت الأربعاء عن مقتل شخصين واعتبار 3 آخرين في عداد المفقودين، بعد أن غمرت أمطار غزيرة منازل ومتاجر ودمرت البنية التحتية في وسط اليونان.

ولقي رجل حتفه، الثلاثاء، بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فولوس الساحلية على خليج باجاسيتك.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تضرب اليونان منذ يوم الاثنين، في حدوث انهيارات أرضية وتدمير جسر وانهيار أعمدة الكهرباء وجرف عشرات السيارات في المياه الموحلة، بعد أيام فقط من حريق غابات مميت في شمال البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الشرطة تحذيرات مرورية لمدينتي تريكالا وكارديتسا، حيث من المتوقع أن تشتد حدة العاصفة المطيرة مرة أخرى.

وكانت فياضات مشابهة ضربت اليونان عام 2017، أدت إلى مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا