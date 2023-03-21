سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الإمارات تحدد بداية شهر رمضان

سامر باطر by سامر باطر

تحديث للخبر:أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 في الدولة اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق 23 مارس الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

واجتمعت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم “الثلاثاء” التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وحضور أعضاء اللجنة، وذلك للبت ببداية شهر رمضان المبارك.

وقررت أن غداً هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرّة الشهر الكريم وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

وكان مركز الفلك الدولي في الإمارات نشر ذلك في تغريدة عبر حسابه بالقول:  “عاجل: هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...