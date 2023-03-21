الإمارات تحدد بداية شهر رمضان

تحديث للخبر:أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 في الدولة اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق 23 مارس الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

واجتمعت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم “الثلاثاء” التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وحضور أعضاء اللجنة، وذلك للبت ببداية شهر رمضان المبارك.

وقررت أن غداً هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرّة الشهر الكريم وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

عاجل: الإمارات تعلن رسميا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك. — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 21, 2023

وكان مركز الفلك الدولي في الإمارات نشر ذلك في تغريدة عبر حسابه بالقول: “عاجل: هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا”.

عاجل: البحرين تعلن رسميا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك. — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 21, 2023