الإمارات: النفط الإماراتي يؤمن 41.5 في المئة من واردات اليابان في شهر نوفمبر

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 32.17 مليون برميل، ما نسبته 41.5 في المئة من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، لتحتل الامارات المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وفقا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

النفط العربي

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني استوردت اليابان 77.53 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها (95.4 في المئة) أو حوالي 74 مليون برميل مصدرها ست دول عربية هي :

الإمارات

السعودية

الكويت

قطر

البحرين

وعُمان

أكبر خفض

جدير بالذكر أن مجموعة أوبك+، أقرت أكبر خفض في الإنتاج منذ جائحة كورونا بواقع مليوني برميل اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأظهر بيان أوبك+، بأن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين. ويتحمل العراق خفضا في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، والكويت 135 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل يوميا.