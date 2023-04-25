الإمارات، 3 أيام عطلة أسبوعية للمدارس قيد الدراسة

أظهر تقييم لعطلة الـ3 أيام أسبوعيا أنها تعزز إدارة الوقت والإنتاجية ضمن دراسة تفصيلية بشأن العطلة.

وكشفت الدراسة التفصيلية التي أجرتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لقياس مدى تأثير تطبيق قرار حكومة إمارة الشّارقة بتقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح 4 أيام فقط وإعلان 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع على الإنتاجية وجودة الحياة في المجتمع التعليمي بالشارقة، تحقيق حزمة من المخرجات والمكتسبات التعليمية النوعية التي تضاف إلى سجلّ الهيئة.

شهدت الدراسة مشاركة نحو 7 آلاف من الكوادر التعليمية والكوادر الإدارية، بالإضافة إلى مشاركة 31 ألفاً و198 أسرة من أكثر من 70 جنسية يرتاد أبنائها 127 مدرسة خاصة في الشّارقة تعمل بطاقة استيعابية لأكثر من 184,000 طالب وطالبة. وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية الدراسة للوقوف على المكتسبات التي تحققت من خلال قرار العمل لأربعة أيام أسبوعياً والذي جاء لتمكين الكوادر التعليمية والطلبة والأسر من إدارة الوقت بشكل مثالي، وبما يتيح للمؤسسات التعليمية استكمال أعمالهم ومخططاتهم للدروس والتحضير، فضلاً عن توفير المزيد من الوقت مع العائلة مما يعزز من جودة الحياة والسعادة ويقود إلى تحقيق مخرجات تعليمية غير مسبوقة.

وأضافت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الدراسة كشفت عن تحقيق قفزات كبيرة في مؤشرات الأداء والإنتاجية والصحة النفسية وغيرها من المؤشرات المهمة في المجتمع التعليمي، مشيرةً إلى أن قرار العمل لأربعة أيام أسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة وأداء جميع أطراف المنظومة التعليمية، كما عززت قدرتها التنافسية وأضافت تجربة ثرية إلى تجاربها السابقة التي تجعل منها نموذجاً ناجحاً وملهماً. وأوضح سعادة علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الغرض من الدراسة يتمحور حول مدى تحقيق قرار العمل لأربعة أيام مقابل 3 أيام عطلة أسبوعية للأهداف المنتظرة، والتي تنطوي على مدى تأثيرها في جودة حياة المعلمين بشكل مباشر وانعكاسها على جودة التعليم للطلبة ومدى استفادة الأسر من الأيام الثلاثة، وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل الذي يتيح لجميع أطراف المنظومة التعليمية الاستفادة منها لتحقيق المقاصد الكبرى التي تتضمن تعزيز القدرات التعليمية والارتقاء بالتحصيل الدراسي وزيادة الترابط الأسري..