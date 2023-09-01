اقتصاد قطر ينمو 2.7%

نما الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.7% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، بينما انكمش بنسبة 3.9% على اساس فصلي.

هذا ودعم نمو الناتج المحلي لقطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نمو 16 قطاعاً في النشاطين النفطي و غير النفطي.

ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لقطر في الربع الأول من العام الجاري 170 مليار ريال مدعومة بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.1%، وبواقع 64.4 مليار ريال، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.9% و بواقع 105.7 مليار ريال.

هذا وقدّر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد قطر خلال عام 2023 بنسبة 2.4% مع تضخم عند مستويات 3%.