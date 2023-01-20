اعتقال البرازيلي داني الفيس في إسبانيا

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الشرطة ألقت القبض على لاعب منتخب البرازيل المخضرم ​داني الفيس​ بعد استجوابه حول مزاعم تتعلق بقيامه باعتداء جنسي على امرأة في ملهى ليلي يوم 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكشفت الصحيفة أنه تم احتجاز الفيس لحين عرضه على القضاء تمهيداً لمحاكمته.

وبدأت محكمة في كاتالونيا في وقت سابق من هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة، جراء شكوى تقدمت بها سيدة، زعمت حدوثها في ملهى ليلي في برشلونة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت لاعب بوماس المكسيكي حالياً، بالتحرش بها، عندما كانت مع أصدقائها في الملهى، مشيرة إلى أن الفيس لمسها بطريقة غير لائقة .

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? Los Mossos d'Esquadra han tomado declaración este viernes en la comisaría de Les Cortshttps://t.co/MJx705zSV0 — Diario SPORT (@sport) January 20, 2023

وأقر الفيس بأنه كان في نفس الملهى مع أشخاص آخرين، لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال للصحافيين: “كنت أرقص وأقضي وقتاً جيداً من دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة. كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا”.

وأصبح الفيس (39 عاماً) أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم، حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل الفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقباً على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

ولفتت إلى أن الفيس سخر من وسائل الإعلام أثناء احتجازه في سيارة الشرطة تمهيدا لنقله لبدء إجراءات المحاكمة بشأن هذا الاتهام.

وقالت إن العاملين في الملهى الليلي عالجوا المرأة قبل نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف، حيث تقدمت بشكوى بحق اللاعب المخضرم في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري.