اضطرابات”مابعد الحج” تصيب الحجاج بعد عودتهم لديارهم، مانصائح الأطباء؟

يعاني بعض الحجاج بعد العودة إلى ديارهم من اضطرابات ما بعد الحج، وهي أعراض صحية تصيبهم بعد انتهاء مناسك الحج، وغالباً ما تزوال بعد تلقي بعض العلاجات و أخرى قد تستدعي تدخل طبي .

و حددت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، 8 من الأعراض الصحية التي تصيب بعض الحجاج، بعد الفراغ من أداء النسك، وعرفتها بـ”اضطرابات ما بعد الحج”.

وقالت المدينة: ” أن بعض الحجاج قد يعانون من اضطراب في دورة النوم، والصداع والتوتر، وحالة من الإجهاد والإرهاق والفتور، والزكام، وآلام في العضلات”.

وأكدت سرعان زوال تلك الأعرض مع الراحة وتناول المسكناتن، لكن استدركت بالتشديد على ضرورة طلب الاستشارة الطبية، في حالة اشتداد الأعراض أو استمرارها لفترة طويلة.