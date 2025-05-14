استثناءات مرورية للأطباء في الإمارات بخدمة بن وريقه

أعلن في الإمارات عن شروط منح خدمة بن وريقه التي تسهل وصول الأطباء إلى المستشفيات في الحالات الطارئة وتمنحهم استثناءات مرورية وتجاوز سرعة الطريق ومساراته. تساهم الخدمة بمساعدة الاطباء للوصول بواسطة سياراتهم الخاصة إلى المستشفيات بتجاوز حدود السرعة في حالات طارئة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات واستثناءات على الطريق تسرّع وصولهم، مع ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتجنبهم أي تأخير نتيجة الازدحام المروري، بما يعزز استجابة العاملين في القطاعات الطبية لأداء عملهم الحيوي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء الاستجابة الطارئة لأماكن عملهم.

وأشار العقيد الدكتور سعيد محمد الظهوري، خلال حلقة من “بودكاست الداخلية” إن خدمة “بن وريقة” تشمل فقط الأطباء من ثلاثة عشر تخصصاً حيوياً لتسهل تنقلهم مروياً إلى أماكن عملهم في المستشفيات في حالات الطوارئ حيث تلعب سرعة الوصول دورا حيويا لإنقاذ حياة مريض دون أية عوائق، مع استثناءات مرورية خاصة لهم تشمل زيادة سرعة مركباتهم بما لا يزيد عن 40 كيلومترا في الساعة عن السرعة المقررة في الطريق ، فضلا عن استخدام كتف الطريق، والحصول على دعم الدوريات المرورية.

سُميت الخدمة بهذا الاسم نسبة إلى سعيد بن وريقه العامري أحد مرافقي المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول) وهو من المقربين له ، وقدساهم بإنقاذ حياة العديد من المصابين والمرضى.

الحلقة الثانية من بودكاست الداخلية تتناول خدمة " بن وريقه " في لقاء مع سعادة العقيد الدكتور سعيد محمد الظهوري#بودكاست_الداخلية #MOI_Podcast pic.twitter.com/rc1TqtvZjq — وزارة الداخلية (@moiuae) May 9, 2025