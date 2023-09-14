استئناف بناء برج جدة أطول برج في العالم

استأنفت شركة جدة الاقتصادية العمل على إنشاء مشروع برج جدة أطول برج في العالم بأكثر من 1000 متر، وفقا لما نقلته ميد

وقال مصدر مقرب من المشروع : “سيكون ارتفاع البرج أكثر من 1000 متر، وسيعود العمل به بكامل طاقته”. وقد دعا المطور المقاولين لتقديم عطاءاتهم بحلول نهاية هذا العام للحصول على عقد لإكمال الأساسات الرئيسية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال إبراهيم الميمان أن المناقصة قد تم طرحها رسمياً وفقا لتأكيده في اتصال أجرته ميد. وتشمل الشركات التي تمت دعوتها لتقديم عطاءات العقد ما يلي:

المباني (محلي)

بواني (محلي)

ميناء الصين (الصين)

الشركة الصينية الحكومية لهندسة البناء (الصين)

شركة اتحاد المقاولين (CCC – لبنان)

السيف للمقاولات الهندسية (محلي)

هيونداي للإنشاءات الهندسية (كوريا الجنوبية)

محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (الكويت)

نسما وشركاهم (محلي)

باور تشاينا (الصين)

سامسونج سي + تي (كوريا الجنوبية)

فريسينت السعودية (محلي)

سكانسكا (السويد)

ستراباج (أوروبا).

وتم منح المقاولين ثلاثة أشهر لإعداد عطاءاتهم، ومن المتوقع أن تشكل الشركات مشاريع وتحالفات مشتركة تضم شركاء محليين ودوليين.

ومن المعلوم أن المقاولين قد زاروا الموقع. قامت شركة مدينة جدة الاقتصادية JEC بإجراء تقييم مستقل للهيكل قبل إصدار المناقصة. وتم الانتهاء من أعمال الأساسات والأساسات للبرج الذي حطم الأرقام القياسية، كما تم الانتهاء من ثلث أعمال البناء للبنية الفوقية للبرج، والتي بدأت في أوائل عام 2010 مع مجموعة بن لادن السعودية المحلية (SBG) كمقاول.

أكملت شركة باور الألمانية أعمال الأساسات للبرج. دعوة السندات وقد دعت مدينة جدة الاقتصادية لضمانات الأداء أو السندات المقدمة من مجموعة بن لادن السعودية. وقال مصدر مقرب من المشروع إن قيمة السندات تبلغ 653 مليون ريال (174 مليون دولار). وأكد الميمان أن المطور مارس حقوقه بموجب العقد بعد منح المقاول خمس سنوات لإعادة التعاقد. على الرغم من أن مجموعة بن لادن السعودية لم تعد تعمل كمقاول في المشروع، إلا أن الفريق الاستشاري ظل كما هو، فالهندسة المعمارية هي شركة أدريان سميث وجوردون جيل ومقرهما الولايات المتحدة، والمستشار الهندسي هو دار الهندسة في لبنان (شاعر وشركاه). والمساهمون في الشركة هم شركة المملكة القابضة بحصة 40%، ومجموعة بخش بحصة 40%، ومجموعة الشربتلي بحصة 20%.

سيكون برج جدة أطول من برج خليفة في دبي بأكثر من 172 مترًا. وهو محور تطوير مدينة جدة الاقتصادية. وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل البرج الرئيسي، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع. سيكون برج جدة أطول مبنى في العالم بمجرد اكتماله، متجاوزًا برج خليفة في دبي بأكثر من 172 متراً بحلول مارس 2017، وصل البناء في البرج إلى المستوى 50 .

يذكر أن شركة جدة الاقتصادية المحدودة (JEC) تأسست عام 2009 نتيجة مشروع مشترك من شركة المملكة القابضة ، التي تمتلك فيها حصة كبيرة ، وشركة أبرار القابضة ، وشركة قلعة جدة ، ومجموعة بن لادن السعودية ، والتي تعتبر المقاول الرئيسي وهم الممولين الرئيسيين لمشروع مدينة المملكة.

MEED:



استأنفت شركة #جدة الاقتصادية العمل على إنشاء مشروع برج جدة أطول برج في العالم ??? pic.twitter.com/NHHZQMoZb3 — قريباً في السعودية (@SoonSaudi) September 13, 2023